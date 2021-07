Herr der Krankenhäuser: Dr. Gerald Gaß ist Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Er hat klare Forderungen an Politik und Gesellschaft, um die Versorgungslage auch nach der Pandemie im ganzen Land zu verbessern. An welchen Stellschrauben gedreht werden muss, hat er uns im Interview verraten.

Im aus­führ­li­chen Inter­view mit der Rechts­de­pe­sche: Dr. Gerald Gaß

„Pandemie war ein Brennglas“

Rechts­de­pe­sche: Inwie­weit hat die Pan­de­mie gezeigt, dass Gesund­heits­ver­sor­gung in den Kran­ken­häu­sern in Deutsch­land neu gedacht wer­den muss?

Gaß: Vor allem soll­ten wir vor­ab fest­hal­ten, dass unser Gesund­heits­sys­tem wesent­lich dazu bei­getra­gen hat, dass wir gut durch die Pan­de­mie gekom­men sind.

Sie war in allen Berei­chen unse­res Lebens und der Gesell­schaft ein Brenn­glas, sowohl für das Posi­ti­ve als auch für die Ver­bes­se­rungs­not­wen­dig­kei­ten. Gera­de die sta­tio­nä­re Ver­sor­gung, aber auch vie­le nie­der­ge­las­se­ne Ärz­te, haben dafür gesorgt, dass in Deutsch­land zu kei­nem Zeit­punkt ein Coro­na-Pati­ent nicht ver­sorgt wer­den konn­te, anders als in vie­len ande­ren euro­päi­schen Län­dern. Aber natür­lich sind auch Pro­ble­me deut­lich geworden.

Zuvor­derst die Män­gel bei der Digi­ta­li­sie­rung, die gezeigt haben, wie sehr in den letz­ten Jah­ren bei der Inves­ti­ti­ons­för­de­rung gespart wur­de. Neu den­ken müs­sen wir auch beim The­ma Fach­kräf­te­man­gel. Denn die Pan­de­mie hat gezeigt, dass Bet­ten allein kei­ne Kran­ken behan­deln kön­nen und unser gesam­tes Gesund­heits­sys­tem mit sei­nen Beschäf­tig­ten steht und fällt. Zukunfts­wei­send waren die regio­na­len Netz­wer­ke, die die Kran­ken­häu­ser trä­ger­über­grei­fend wäh­rend der Pan­de­mie gebil­det haben. Sie müs­sen der Aus­gangs­punkt für die Neu­ori­en­tie­rung in der Gesund­heits­ver­sor­gung sein, die wir so drin­gend benötigen.

Rechts­de­pe­sche: Wie sehen Ihre Vor­schlä­ge zur Reform der Kran­ken­haus­fi­nan­zie­rung aus?

Gaß: Beim The­ma Finan­zie­rung gibt es zwei Aspek­te, die Inves­ti­ti­ons- und die Betriebs­kos­ten­fi­nan­zie­rung. Wir brau­chen end­lich eine aus­kömm­li­che Inves­ti­ti­ons­fi­nan­zie­rung. Sie ist Aus­gangs­punkt für eine pati­en­ten­ori­en­tier­te moder­ne und effi­zi­en­te Kran­ken­haus­ver­sor­gung. 6 bis 7 Mil­li­ar­den Euro wer­den jedes Jahr für drin­gen­de Inves­ti­tio­nen in den Kli­ni­ken benö­tigt. Die Län­der zah­len aber nur rund 3 Mil­li­ar­den. Wir brau­chen hier end­lich ein kla­res Bekennt­nis, dass die Län­der ihrer Inves­ti­ti­ons­pflicht voll umfäng­lich nach­kom­men. Des­halb schla­gen wir ein Anreiz­sys­tem vor, das jene Län­der belohnt, die die not­wen­di­gen Inves­ti­ti­ons­mit­tel zur Ver­fü­gung stel­len. Wenn eine defi­nier­te Inves­ti­ti­ons­quo­te über­schrit­ten wird, wer­den die Lan­des­mit­tel durch den Bund kofinanziert.

Die zwei­te Bau­stel­le bei der Finan­zie­rung ist das Fall­pau­scha­len-Ver­gü­tungs­sys­tem. Aus unse­rer Sicht muss es stär­ker durch Vor­hal­te­fi­nan­zie­rungs­ele­men­te flan­kiert wer­den. Die Anfor­de­run­gen an die Gesund­heits­ver­sor­gung sind regio­na­le sehr unter­schied­lich. Ein zukunfts­fä­hi­ges Ver­gü­tungs­sys­tem muss die Vor­hal­te­kos­ten für bedarfs­not­wen­di­ge Ver­sor­gung viel stär­ker berück­sich­ti­gen. Denn länd­li­che Kli­ni­ken mögen gerin­ge­re Fall­zah­len auf­wei­sen, haben aber trotz­dem lau­fen­de Kos­ten der Bereit­hal­tung, die mit einer rein leis­tungs­ab­hän­gi­gen Finan­zie­rung nicht gedeckt wer­den kön­nen. Die Not­fall­ver­sor­gung muss flä­chen­de­ckend und zu jeder Zeit sicher­ge­stellt sein. Und ein refor­mier­tes Ver­gü­tungs­sys­tem muss sek­to­ren­über­grei­fend funk­tio­nie­ren. Es muss uns die Mög­lich­keit geben, die ambu­lan­ten Poten­tia­le der zu nut­zen. Nur so kön­nen wir gleich­wer­ti­ge Lebens­be­din­gun­gen auch auf dem Land hal­ten, wo die Ver­sor­gung durch den nie­der­ge­las­se­nen Bereich immer schwie­ri­ger wird.

Rechts­de­pe­sche: Wo hakt es bei der Finan­zie­rung der Häu­ser in der Umset­zung Ihrer Ideen und Vor­schlä­ge? Wo sind die Blockaden?

Gaß: Wesent­lich wird sein, dass man bei einer DRG Reform nicht das Kind mit dem Bade aus­schüt­tet. Wir müs­sen evo­lu­tio­när wei­ter­ent­wi­ckeln, in dem wir das der­zei­ti­ge Ver­gü­tungs­sys­tem durch Vor­hal­te­ele­men­te flankieren.

„Krankenhäuser: Strukturwandel bereitet uns Sorgen“

Rechts­de­pe­sche: Stich­wort Kli­nik­ster­ben, wohin geht die Reise?

Gaß: 2020 sind etwa gleich vie­le Kran­ken­häu­ser in die Insol­venz gegan­gen wie 2019.

Was uns Sor­gen berei­tet, ist der kal­te Struk­tur­wan­del. Abtei­lungs- und Stand­ort­schlie­ßun­gen erfol­gen unver­mit­telt und viel­fach ohne das die drän­gen­de Fra­ge von Ersatz­lö­sun­gen beant­wor­tet wur­de. Sie gefähr­den damit die bis­her gute und flä­chen­de­cken­de Ver­sor­gung der Pati­en­ten in Deutsch­land. Hier muss die Poli­tik aus der Pas­si­vi­tät her­aus­kom­men und in eine ver­ant­wor­tungs­vol­le Pla­nung über­ge­hen, die immer die Ver­sor­gung der Men­schen im Blick hat. Struk­tur­ver­än­de­run­gen müs­sen trans­pa­rent wer­den und die berech­tig­ten Inter­es­sen der Men­schen berücksichtigen.

Rechts­de­pe­sche: Zen­tra­li­sie­rung kom­ple­xer Leis­tun­gen und wohn­ort­na­he Struk­tu­ren – wie soll in die­sem Span­nungs­feld für Ruhe gesorgt werden?

Gaß: Die Zen­tra­li­sie­rung von hoch­spe­zia­li­sier­ten Leis­tun­gen und die Auf­recht­erhal­tung der Grund­ver­sor­gung sind kein Wider­spruch. Sie müs­sen viel­mehr zusam­men­ge­dacht wer­den. Die Digi­ta­li­sie­rung im Gesund­heits­we­sen bie­ten hier­für her­vor­ra­gen­de Optio­nen. Zen­tra­les Leit­bild in unse­rem Kon­zept zur Wei­ter­ent­wick­lung der sta­tio­nä­ren Ver­sor­gungs­struk­tu­ren ist die För­de­rung und Eta­blie­rung regio­na­ler kran­ken­haus­zen­trier­ter Ver­sor­gungs­netz­wer­ke. Die Kran­ken­häu­ser über­neh­men dann in den regio­na­len Ver­sor­gungs­netz­wer­ken die Sicher­stel­lung der voll- und teil­sta­tio­nä­ren Ver­sor­gung. Und die­se erbrin­gen viel­fäl­ti­ge ambu­lan­te Leis­tun­gen. Wir sehen sie als inte­grier­te Dienst­leis­tungs­zen­tren Die Ein­bin­dung der Kran­ken­häu­ser in die regio­na­len Netz­werk­struk­tu­ren und die Zuord­nung von Ver­sor­gungs­zu­stän­dig­kei­ten soll­ten in ers­ter Linie über das eigen­ver­ant­wort­li­che Zusam­men­wir­ken der Kran­ken­häu­ser in den Regio­nen erfol­gen. Soweit erfor­der­lich, müss­ten die Defi­ni­ti­on von Ver­sor­gungs­re­gio­nen und die Auf­ga­ben­zu­ord­nun­gen in der Kran­ken­haus­pla­nung der Län­der erfol­gen. Und damit kann das Zusam­men­spiel von Spe­zia­li­sie­rung und wohn­ort­na­hen Struk­tu­ren gelingen.

„Ambulante und stationäre Versorgung zusammenführen“

Rechts­de­pe­sche: Müs­sen wei­ter Kli­ni­ken zusam­men­ge­legt wer­den, und wie sieht es dann aus in der länd­li­chen Versorgung?

Gaß: Aus unse­rer Sicht müs­sen die Kran­ken­haus­struk­tu­ren in den Regio­nen bedarfs­ge­recht und damit auch sek­tor­über­grei­fend wei­ter­ent­wi­ckelt wer­den. Das kann auch sorg­sam geplan­te Stand­ort­fu­sio­nen zu Fol­ge habe. Die regio­na­len Ver­sor­gungs­netz­wer­ke sind gera­de für die länd­li­che Ver­sor­gung von zen­tra­ler Bedeu­tung Wir müs­sen vor allem im länd­li­chen Raum ambu­lan­te und sta­tio­nä­re Ver­sor­gung zusam­men­den­ken und zusam­men­füh­ren. Nur so wer­den wir dem zuneh­men­den Ärz­te­man­gel im nie­der­ge­las­se­nen Bereich ent­ge­gen­wir­ken kön­nen. Vor dem Anspruch, gleich­wer­ti­ge Lebens­ver­hält­nis­se in Stadt und Land zu garan­tie­ren, ist dies zur Siche­rung der Daseins­vor­sor­ge in der Gesund­heits­ver­sor­gung unerlässlich.

Rechts­de­pe­sche: Wie wird die Zukunft der sta­tio­nä­ren Ver­sor­gung aussehen?

Gaß: Wir sehen die Zukunft in einer zusam­men­ge­plan­ten sek­tor­über­grei­fen­den Ver­sor­gung, die vor allem auch die ambu­lan­ten Poten­tia­le der Kli­ni­ken opti­mal nutzt, zum Nut­zen der Patienten.

„Corona-Ausgleichszahlungen haben Kliniken gerettet“

Rechts­de­pe­sche: Inwie­weit haben Coro­na-Aus­gleichs­zah­lun­gen des Bun­des Kli­ni­ken vor der Plei­te gerettet?

Gaß: Die Aus­gleichs­zah­lun­gen waren natür­lich fun­da­men­tal wich­tig, um den Kran­ken­häu­sern in der Pan­de­mie den Rücken frei­zu­hal­ten. Nur durch die Ret­tungs­schirm­po­li­tik der Bun­des­re­gie­rung hat­ten die Kli­ni­ken im Jahr 2020 die Mög­lich­keit, sich für die COVID-Ver­sor­gung auf­zu­stel­len, ohne in wirt­schaft­li­che Schief­la­ge zu gera­ten. Ohne die Zah­lung an die Kran­ken­häu­ser wären vie­le Kli­ni­ken in schwe­res Fahr­was­ser gera­ten und es hät­te sicher­lich vie­le Insol­ven­zen gege­ben. Die nor­ma­le, leis­tungs­be­zo­ge­ne Kran­ken­haus­fi­nan­zie­rung kann einen sol­chen Aus­nah­me­fall nicht abfe­dern. Den Fall- und damit ein­her­ge­hen­den Erlös­rück­gang hät­ten vie­le Kli­ni­ken nicht ver­kraf­tet. Gleich­zei­tig hat gera­de die Pan­de­mie und die Ver­sor­gung der Covid-Pati­en­ten für extrem ange­stie­gen Kos­ten gesorgt. Man den­ke nur an die Wucher­prei­se bei der per­sön­li­chen Schutz­aus­rüs­tung zu einem Zeit­punkt, als die­se beson­ders stark benö­tigt wur­de. Des­halb war die poli­ti­sche Ent­schei­dung zur Aus­gleichs­zah­lung abso­lut rich­tig und notwendig.

Rechts­de­pe­sche: Wie ste­hen Sie zu höhe­ren Löh­nen für Pflegefachkräfte?

Gaß: Mit der Fra­ge nach den höhe­ren Löh­nen kom­men wir zum gro­ßen The­ma des Fach­kräf­te­man­gels. Gut aus­ge­bil­de­tes und moti­vier­tes Per­so­nal ist die Grund­vor­aus­set­zung für eine hoch­wer­ti­ge medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung. Und dazu gehö­ren natür­lich auch adäqua­te und gute Gehäl­ter. Kran­ken­häu­ser möch­ten die Ver­gü­tung ihrer Beschäf­tig­ten natür­lich wett­be­werbs­fä­hig wei­ter­ent­wi­ckeln, und des­halb erwar­ten wir auch, dass die Kos­ten für alle Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter in den Kran­ken­häu­sern und nicht nur für das Pfle­ge­per­so­nal voll­stän­dig refi­nan­ziert wer­den. Wir brau­chen die Mög­lich­keit, markt­ge­rech­te Gehäl­ter zah­len zu kön­nen. Und in der Pan­de­mie ist der Gesell­schaft deut­lich gewor­den, wie wich­tig die­se Beru­fe sind. Ich will aber auch beto­nen, dass die Gehäl­ter in der Pfle­ge in den letz­ten Jah­ren bereits deut­lich zuge­legt haben und vie­le Arbeit­ge­ber auch eine ergän­zen­de, betrieb­li­che Alters­ver­sor­gung finanzieren.

„Die Politik muss Pflegeberufe entbürokratisieren“

Rechts­de­pe­sche: Ist nur über eine Lohn­stei­ge­rung eine per­so­nel­le flä­chen­de­cken­de Grund­ver­sor­gung zu gewährleisten?

Gaß: Wir brau­chen vor allem eine adäqua­te Per­so­nal­aus­stat­tung. Wenn Sie Pfle­ge­fach­kräf­te fra­gen, was ihnen am wich­tigs­ten ist, damit sie auch in Zukunft die­sen Beruf aus­üben, ist es fast immer der Wunsch nach mehr Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen. Es geht dar­um, so viel Zeit für die Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten zu haben, dass man den Beruf so aus­üben kann, wie man ihn gelernt hat und wie es die eige­ne Anspruch gebie­tet. Es geht aber auch um das soge­nann­te fes­te Frei und gene­rell die Plan­bar­keit von Beruf und Pri­vat­le­ben. Die Poli­tik muss den Beruf aber auch end­lich ent­bü­ro­kra­ti­sie­ren. Wenn Pfle­ge­kräf­te drei bis vier Stun­den ihres Tages nur mit Doku­men­ta­ti­ons­pflich­ten ver­brin­gen, ent­spricht das nicht dem ursprüng­li­chen Berufsbild.

„Wir brauchen mehr Mitarbeitende“

Rechts­de­pe­sche: War­um leis­tet sich ein so rei­ches Land wie die BRD so eine zähe, kräf­te­zeh­ren­de Debat­te um Löh­ne für Pfle­ge­rin­nen und Pfle­ger? Gera­de nach der inten­si­ven Arbeits­be­las­tung wäh­rend der Pandemie?

Gaß: Wir haben lan­ge Zeit gesamt­ge­sell­schaft­lich die Debat­te über soge­nann­te sys­tem­re­le­van­te Beru­fe ver­säumt, und jetzt in der Not ist es uns wie­der bewusst gewor­den. Gera­de bei der ambu­lan­ten Pfle­ge und bei den Pfle­ge­hei­men besteht drin­gen­der Hand­lungs­be­darf. In den Kli­ni­ken haben wir schon im ver­gan­ge­nen Jahr­zehnt immer mehr Mit­ar­bei­ten­de ein­ge­stellt und die Arbeits­be­din­gun­gen ver­bes­sert. Aber wir brau­chen noch mehr Mitarbeitende.

Die Kran­ken­häu­ser haben immer dafür gekämpft, dass die Tarif­er­hö­hun­gen auch refi­nan­ziert wer­den. Viel­fach haben sich die Kran­ken­kas­sen vor Ort in den Bud­get­ver­hand­lun­gen dage­gen gestellt und woll­ten dies nicht. Selbst jetzt beim Pfle­ge­bud­get kämp­fen wir mit den Kos­ten­trä­gern um die Aner­ken­nung von Per­so­nal in die­sem Pfle­ge­bud­get. Gesell­schaft­lich Ist aber ein brei­ter Kon­sens gege­ben, dass die Arbeits­be­din­gun­gen und die Gehäl­ter für Pfle­ge­kräf­te bes­ser wer­den müs­sen. Aber immer­hin ver­die­nen Fach­kräf­te in der Kran­ken­pfle­ge schon heu­te spür­bar mehr als ein Durchschnittsgehalt.

Rechts­de­pe­sche: Inwie­weit ist die Soli­da­ri­tät, die in der Pan­de­mie so infla­tio­när über­all ein­ge­for­dert wur­de, auf dem Prüf­stand, wenn es um Kli­nik­per­so­nal und das Bin­nen­kli­ma geht? Kurz: wie ist die Stim­mungs­la­ge in den Häu­sern und was beein­flusst sie am meisten?

Gaß: Die Stim­mung ist gemischt. Die letz­ten 15 Mona­te waren extrem anstren­gend, belas­tend und auch ermü­dend. Ande­rer­seits haben die Teams groß­ar­tig zusam­men­ge­ar­bei­tet und Groß­ar­ti­ges geleis­tet. Die­se Erkennt­nis erzeugt natür­lich auch Zufrie­den­heit. Wich­tig wird nur sein, dass die Ver­spre­chen gehal­ten wer­den. Nie zuvor wur­de so oft das Wort „sys­tem­re­le­vant“ benutzt. Nun muss die Gesell­schaft auch zei­gen, dass sie es mit Inhalt fül­len kann.

Zur Per­son:

Der Diplom-Volks­wirt und Diplom-Sozio­lo­ge Dr. Gerald Gaß ist seit Novem­ber 2017 Prä­si­dent der Deut­schen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft (DKG). Bis 2021 führ­te er zudem die Geschäf­te des Lan­des­kran­ken­hau­ses Rhein­land-Pfalz in Andernach.

Durch das Inter­view führ­te Chef­re­dak­teur Alex­an­der Meyer-Köring