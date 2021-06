Tagesschau-Podcast "mal angenommen" über höhere Löhne in der Pflege „Fairer Lohn in der Pflege? Was dann?“

Fairer Lohn in der Pflege - erscheint auf den ersten Blick super. Eigentlich sind sich alle einig, dass es in Zukunft eine bessere Bezahlung im Pflegeberuf geben muss. Doch was passiert denn, wenn sich die Löhne in der Pflege von jetzt auf gleich erhöhen würden? Lasst uns einen Blick in eine potenzielle Zukunft wagen: