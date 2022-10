Geringe Wertschät­zung, Überstun­den, Perso­nal­man­gel – dennoch entschei­den sich immer wieder junge Frauen und Männer für einen Pflege­be­ruf. Die MDR-Doku-Serie „Die Pflege­klasse“ beglei­tet sechs Auszu­bil­dende aus Magde­burg. Alle vier Teile sind anläss­lich des Deutschen Pflege­ta­ges ab 6. Oktober in der ARD Media­thek zu sehen.

Ab 6. Oktober in der ARD Mediathek

Anzeige

„Die Pflege­klasse“ ist eine Geschichte über sechs junge Frauen aus einer Magde­bur­ger Pflege­schule, die sich dafür entschie­den haben, die genera­lis­ti­sche Pflege­aus­bil­dung zu machen. Junge Menschen, die etwas verän­dern wollen Bild: MDR

Die Corona-Krise hat sicht­ba­rer gemacht, was bereits vor der Pande­mie untrag­bar war: Das Pflege­sys­tem und vor allem die Menschen, die in der Pflege arbei­ten, sind am Limit. Das System funktio­niert nur noch durch Überbe­las­tung der Beschäf­tig­ten, die durch hohen persön­li­chen Einsatz versu­chen, den Perso­nal­man­gel auszugleichen.

Pflege­tag ist der Anlass

„Die Pflege­klasse“ beglei­tet sechs junge Frauen aus Magde­burg, die sich trotz­dem für eine Pflege­aus­bil­dung entschie­den haben. Ein halbes Jahr lang haben sich Annika, Lara, Celine, Belana, Neele und Janis über die Schul­ter schauen lassen. Es geht um die Aufre­gung vor dem ersten Mal Blutab­neh­men, den enormen Druck auf Station, Trauer um Verstor­bene, aber auch die erste eigene Wohnung, politi­sches Engage­ment und den ganz norma­len Schulalltag.

Die MDR-Doku-Serie erzählt von der Hoffnung, dass sich die Bedin­gun­gen für Pflege­kräfte verän­dern können, weil es engagierte junge Leute gibt, die ihren Beruf lieben und die bereit sind, für Verän­de­run­gen zu kämpfen.

Alle vier Teile sind anläss­lich des Deutschen Pflege­ta­ges ab dem 6. Oktober in der ARD Media­thek abruf­bar, und am 10. Novem­ber wird um 22.40 Uhr eine 30-minütige Fassung im MDR-Fernse­hen ausgestrahlt.

Quelle: MDR