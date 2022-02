Wocheninzidenz, Hospitalisierung, Impfquote und so weiter. Es gibt viele Indikatoren, die irgendwie relevant sind um die Lage der Coronapandemie zu beschreiben. Der normale Bürger blickt hier schon lange nicht mehr durch. Ob Sie sich eher an der Inzidenz oder der Hospitalisierung orientieren sollten, erklären wir im Artikel.

Mit wel­chen Para­me­tern wird wie gemessen?

Die neu­en Fall­zah­len in der Coro­na­pan­de­mie wer­den von Nach­rich­ten­sen­dern mitt­ler­wei­le so vor­ge­tra­gen wie das Wet­ter. Die Fall­zah­len allein rei­chen aber nicht aus, um sich ein umfas­sen­des Bild der Pan­de­miela­ge zu ver­schaf­fen. Medi­zin und Poli­tik betrach­ten ver­schie­de­ne Indi­ka­to­ren, um ihre Maß­nah­men ent­spre­chend anzupassen.

Wel­che Indi­ka­to­ren dabei beson­ders rele­vant sind, ändert sich aber immer wie­der. Erst vor weni­gen Mona­ten hat die Bun­des­re­gie­rung beschlos­sen, dass Inzi­den­zen nicht mehr aus­schlag­ge­bend zur Bewer­tung der Pan­de­miela­ge sein sol­len, man wol­le mehr auf die Hos­pi­ta­li­sie­rungs­ra­te gucken. Das gilt auch heu­te noch. Trotz­dem wird die Sie­ben-Tage-Inzi­denz wei­ter­hin als rele­van­ter Indi­ka­tor für die Bestim­mung der Schutz­maß­nah­men zum Bei­spiel in der Coro­na­schutz­ver­ord­nung von Nord­rhein-West­fa­len genannt. Die rele­van­ten Indi­ka­to­ren sind:

Hos­pi­ta­li­sie­rungs­ra­te

Sie­ben-Tage-Inzi­denz (Neu­in­fek­tio­nen)

Ver­füg­ba­re inten­siv­me­di­zi­ni­sche Behandlungskapazitäten

Anzahl der Geimpften

Zahl der Todesfälle

Alters­struk­tur der Infizierten

Ent­wick­lung des R‑Werts (Repro­duk­ti­ons­wert)

Schon im ver­gan­ge­nen Jahr haben ver­schie­de­ne Kli­ni­ken der deut­schen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft einen neu­en Indi­ka­to­ren-Mix zur Bewer­tung der Pan­de­miela­ge gefor­dert. Die ver­schie­de­nen Indi­ka­to­ren kön­nen dabei unter­schied­li­che Erkennt­nis­se lie­fern. Die vier wich­tigs­ten Indi­ka­to­ren erklä­ren wir Ihnen im Folgenden.

Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen

Die Inzi­denz der Neu­in­fek­tio­nen oder auch Sie­ben-Tage-Inzi­denz bzw. Wochen­in­zi­denz genannt, war lan­ge Zeit die wich­tigs­te Kenn­zahl zur Bewer­tung der Pan­de­miela­ge. Hier­bei geht es um die Zahl der Coro­na-Neu­in­fek­tio­nen pro 100.000 Ein­woh­ner inner­halb einer Woche. Die Inzi­denz war des­halb so wich­tig, weil es bei der Pan­de­mie­be­kämp­fung in ers­ter Linie dar­um ging, eine Über­las­tung des Gesund­heits­sys­tems zu ver­mei­den. Gab es vie­le Neu­in­fek­tio­nen, konn­ten die Kran­ken­häu­ser stets davon aus­ge­hen, dass auch die Zahl der neu­en Pati­en­ten und auch der Toten steigt. Spä­tes­tens seit der neu­en Omi­kron-Vari­an­te des Coro­na­vi­rus ist klar, dass das nicht mehr so ist. Ein Anstieg der Inzi­denz bedeu­tet nicht mehr, als dass in den nächs­ten Tagen viel mehr Men­schen im Zusam­men­hang mit Coro­na ster­ben wer­den oder dass sie ins Kran­ken­haus müssen.

Zu erklä­ren ist das damit, dass vie­le Men­schen in Deutsch­land mitt­ler­wei­le voll­stän­dig geimpft sind. Soll­ten die­se sich also mit dem Coro­na­vi­rus anste­cken, steigt zwar die Inzi­denz, die Geimpf­ten erkran­ken aber nur noch sel­ten schwer und müs­sen des­halb auch nicht ins Kran­ken­haus. Der Köl­ner Gesund­heits­de­zer­nent Harald Rau hat indes bekannt gege­ben, dass die genaue Bestim­mung der Inzi­denz kei­ne steu­ern­de Wir­kung mehr habe. „Ob wir in einer Kom­mu­ne nun bei­spiels­wei­se 1200 oder 1400 haben, ist fast nicht mehr ent­schei­dungs­re­le­vant“, sag­te er der deut­schen Presseagentur.

Hospitalisierungsrate

Die Zahl der schwe­ren Krank­heits­ver­läu­fe äußert sich nach Mei­nung vie­ler Exper­ten hin­ge­gen eher in der Hos­pi­ta­li­sie­rungs­quo­te (oder ‑rate, ‑inzi­denz). Sie gibt die Zahl der Kran­ken­haus­ein­wei­sun­gen wegen Coro­na pro 100.000 Ein­woh­ner inner­halb einer Woche an. Zwi­schen­zeit­lich hat­ten sich die Minis­ter­prä­si­den­ten der Län­der auch auf die­sen Indi­ka­tor als grund­le­gend Maß­stab in der Pan­de­mie­be­kämp­fung geei­nigt. Das geschah mit der Minis­ter­prä­si­den­ten­kon­fe­renz (MPK) im Novem­ber 2021. Soll­ten ihre Schwel­len­wer­te von 3, 6 bzw. 9 über­schrit­ten wer­den, dann kön­nen auch wei­ter­hin ver­schärf­te Maß­nah­men ver­hängt werden.

Die Hos­pi­ta­li­sie­rungs­ra­te eig­net sich näm­lich beson­ders gut dafür, einen Über­blick über die Aus­las­tung der Kran­ken­häu­ser zu geben, da durch sie eben kei­ne asym­pto­ma­ti­schen oder mil­den Krank­heits­ver­läu­fe erfasst wer­den, son­dern nur jene, die einen Kran­ken­haus­auf­ent­halt nötig machen. So wer­den Maß­nah­men nur dann getrof­fen, wenn sie wirk­lich nötig sind, damit das Gesund­heits­sys­tem nicht über­las­tet wird.

Aller­dings hat auch die Hos­pi­ta­li­sie­rungs­ra­te eini­ge Pro­ble­me: Mel­de­pro­ble­me und Ver­zö­ge­run­gen bei der Erhe­bung der Daten, haben in den letz­ten Wochen für Schlag­zei­len gesorgt.

Verfügbare Intensivkapazitäten

Mit dem DIVI-Inten­siv­re­gis­ter ist es mög­lich, in Echt­zeit die Fall­zah­len inten­siv­me­di­zi­nisch behan­del­ter Covid-19-Pati­en­ten sowie Behand­lungs- und Bet­ten­ka­pa­zi­tä­ten zu erfas­sen. Die digi­ta­le Platt­form sam­melt dabei Daten von 1300 Akut-Kran­ken­häu­sern in Deutschland.

Das Inten­siv­re­gis­ter ermög­licht so Eng­päs­se in der inten­siv­me­di­zi­ni­schen Ver­sor­gung zu erken­nen und macht die­se regio­nal und zeit­lich ver­gleich­bar. Das Regis­ter lie­fert also die Grund­la­ge, damit Poli­tik und Medi­zin in Not­si­tua­tio­nen Maß­nah­men ergrei­fen kön­nen. Dar­über hin­aus erfasst das Inten­siv­re­gis­ter den Impf­sta­tus der Intensivpatienten.

Die Zahl der Inten­siv­pa­ti­en­ten hat­te im Janu­ar 2021 ihren Höchst­wert bei 5.800. Pro­gno­sen mit der sehr anste­cken­den Omi­kron-Vari­an­te des Coro­na­vi­rus gehen davon aus, dass die­ser Höchst­wert sogar über­trof­fen wer­den könnte.

Im Not­fall weist das Divi-Inten­siv­re­gis­ter eine Inten­siv­bet­ten­not­fall­re­ser­ve aus. Wird die­se Reser­ve voll­stän­dig akti­viert, müs­sen alle plan­ba­ren Ope­ra­tio­nen ver­scho­ben wer­den, um das Per­so­nal in den Inten­siv­sta­tio­nen ein­zu­set­zen. Nor­mal­sta­tio­nen wer­den dabei zu Inten­siv­sta­tio­nen umgerüstet.

Entwicklung des R‑Werts

Die Repro­duk­ti­ons­zahl gibt an, wie vie­le Men­schen von einer mit dem Coro­na­vi­rus infi­zier­ten Per­son ange­steckt wer­den. Für das Coro­na­vi­rus ging man am Anfang der Pan­de­mie von einem Basis­re­pro­duk­ti­ons­wert von 2,8 bis 3,8 aus. Jeder Infi­zier­te hat dem­nach drei bis vier Per­so­nen angesteckt.

Die­se Basis­re­pro­duk­ti­ons­zahl ist aller­dings als Start­wert zu ver­ste­hen. Zu Beginn einer Pan­de­mie gibt es noch kei­nen Impf­schutz und es wur­den auch noch kei­ne Schutz­maß­nah­men getrof­fen. Das bedeu­tet aber auch, dass die­ser Wert nicht all­ge­mein­gül­tig ist, weil er eben zu für eine damals gel­ten­de Bevöl­ke­rung ermit­telt wurde.

Mit Hil­fe von Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men kann man die Repro­duk­ti­ons­zahl beein­flus­sen. Man spricht dann von einer zeit­ab­hän­gi­gen Reproduktionszahl.

Ist die Repro­duk­ti­ons­zahl grö­ßer als 1, stei­gen die Zahl der täg­li­chen Neuinfektionen.

Ist die Repro­duk­ti­ons­zahl gleich 1, bleibt die Zahl der täg­li­chen Neu­in­fek­tio­nen konstant.

Ist die Repro­duk­ti­ons­zahl unter 1, sinkt die Zahl der täg­li­chen Neuinfektionen

Das Ziel ist also, den R‑Wert unter 1 zu hal­ten, damit das Infek­ti­ons­ge­sche­hen rück­läu­fig ist. Die Model­le, mit deren Hil­fe der R‑Wert berech­net wird, ent­hal­ten aller­dings eini­ge Unsi­cher­hei­ten, wie Recher­chen des Baye­ri­schen Rund­funks erge­ben haben. So ist es auch zu erklä­ren, dass der R‑Wert nach Berech­nun­gen des Robert-Koch-Insti­tuts trotz stei­gen­der Infek­ti­ons­zah­len lan­ge Zeit unter 1 war.

Alle Indikatoren müssen gemeinsam betrachtet werden

Der R‑Wert soll­te also immer auch mit ande­ren Indi­ka­to­ren wie der Zahl der Neu­in­fek­tio­nen betrach­tet wer­den. Die wich­tigs­ten Indi­ka­to­ren zur Bewer­tung der Pan­de­miela­ge blei­ben somit nach wie vor die Hos­pi­ta­li­sie­rungs­ra­te und die Sie­ben-Tage-Inzi­denz der Neu­in­fek­tio­nen. Den­noch bie­tet jeder der genann­ten Indi­ka­to­ren wich­ti­ge Erkennt­nis­se. Wie genaue die jewei­li­gen Bun­des­län­der wel­chen Indi­ka­tor in die Beur­tei­lung für not­wen­di­ge Schutz­maß­nah­men ein­be­zie­hen, ist in den Coro­na­schutz­ver­ord­nun­gen aller­dings nicht ersichtlich.