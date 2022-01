Es feht vor allem an Schutzkleidung Wie geht die ambulante Pflege mit infizierten COVID-19-Patienten um?

Erneut steht Prof. Dr. Volker Großkopf mit Dr. Jan Basche, Leiter mehrerer ambulanter Pflegedienste, per Videochat in Kontakt. Diesmal geht es um den Umgang mit positiv getesteten COVID-19-Patienten in der häuslichen Versorgung. Darüber hinaus sprechen die beiden über die Vorschriften zur Schutzkleidung und über mögliche Antikörpertests für infizierte Mitarbeiter.