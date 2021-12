DIVI schlägt Alarm - Vorwürfe an die Politik Intensivmediziner: „Beschäftigte sind psychisch am Limit!“

Die Lage in der Pandemie ist aus Sicht der Intensiv- und Notfallmedizin noch nie so bedrohlich und ernst wie heute. Schon Anfang Dezember befürchtete die DIVI mehr als 6.000 Patienten an Weihnachten mit COVID-19 auf den Intensivstationen. Jetzt schlägt Gernot Marx, Präsident der DIVI, Alarm: noch nie sei die psychische Belastung der Intensivmediziner so immens wie in diesen Tagen.