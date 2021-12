Virologen, Kinderärzte, Soziologen und Psychologen - die neue Bundesregierung will sich künftig von einem Gremium aus 19 Expertinnen und Experten beraten lassen. Doch wer sind die neuen und alten Corona-Erklärer?

Exper­ten­run­de zu Coro­na im Kanz­ler­amt in Berlin

Mit einem neu­en Exper­ten­gre­mi­um will die Bun­des­re­gie­rung unter Bun­des­kanz­ler Scholz (SPD) ihre Bera­tung in der Coro­na-Pan­de­mie brei­ter auf­stel­len. Dar­un­ter sind Viro­lo­gen, Epi­de­mio­lo­gen, Sozio­lo­gen und Psy­cho­lo­gen sowie wei­te­re Fach­leu­te. Die enge Zusam­men­ar­beit mit die­sen Wis­sen­schaft­lern sol­le Grund­la­ge sei­ner Poli­tik sein, sag­te Gesund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach (SPD), der selbst Epi­de­mio­lo­ge ist und vie­le der Exper­tin­nen und Exper­ten kennt. Vie­le der 19 Namen dürf­ten auch einer brei­ten Öffent­lich­keit bekannt sein, doch es sind auch weni­ger bekann­te Fach­leu­te dabei. Am Diens­tag ist das Gre­miu zum ers­ten Mal zusam­men gekommen.

Der Exper­ten­rat ist nicht mit dem Coro­na-Kri­sen­stab zu ver­wech­seln, den Gene­ral Cars­ten Breu­er lei­tet. Bei­de Gre­mi­en sind im Kanz­ler­amt angedockt.

Experten aus unterschiedlichen Ressorts

„Wir wol­len als Bun­des­re­gie­rung die Pandemiebekäm­pfung stär­ker auf wissen­schaftliche Exper­ti­se stüt­zen“, erklär­te Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach (SPD). Bundes­kanz­ler Olaf Scholz (SPD) sag­te dem ARD-Haupt­stadt­stu­dio: „Wir wol­len errei­chen, dass dort auch Kon­sense for­mu­liert wer­den.“ Scholz erwar­te von dem Exper­ten­rat nach eige­nen Wor­ten Vor­schlä­ge, die die Regie­rung dann in ihre Ent­schei­dun­gen mit ein­flies­sen lasse.

Lau­ter­bach beton­te, dass das Gre­mi­um bereits am Diens­tag, 14. Dezem­ber, zusam­men­kom­men und das wei­te­re Vor­ge­hen bera­ten wer­de. Zu dem wis­sen­schaft­li­chen Exper­ten­gre­mi­um gehör­ten unter ande­rem Chris­ti­an Dros­ten, Chef­vi­ro­lo­ge der Ber­li­ner Cha­ri­té, sowie Hen­drik Stre­eck, Lei­ter des Viro­lo­gi­schen Insti­tuts der Uni­kli­nik Bonn. Bei­de Exper­ten hat­ten sich in der Ver­gan­gen­heit teils sehr unter­schied­lich zur Bewäl­ti­gung der Kri­se ge­äußert. Anders als Dros­ten war Stre­eck unter Bun­des­kanz­le­rin Ange­la Mer­kel (CDU) nicht zu Bera­tun­gen hin­zu­ge­zo­gen worden.

Neben dem pro­mi­nen­ten Viro­lo­gen­duo sol­len unter ande­rem Tho­mas Mer­tens, Chef der Stän­di­gen Impf­kom­mis­si­on (STIKO), Lothar Wie­ler, Prä­si­dent des Robert-Koch-Insti­tuts (RKI) sowie die Viro­lo­gin Mela­nie Brink­mann (Helm­holtz-Zen­trum für Infek­ti­ons­for­schung), die Phy­si­ke­rin Vio­la Prie­se­mann (Max-Planck-Insti­tut) und Inten­siv­me­di­zi­ner Chris­ti­an Kara­gi­ann­i­dis (Divi-Inten­siv­re­gis­ter) dem Exper­ten­rat angehören.