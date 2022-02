Scheitert die Pflege-Impfpflicht an den Gesundheitsämtern?

Durchsetzbarkeit in der Praxis fraglich

Für Gesund­heits­äm­ter eine Her­aus­for­de­rung: die Impf­pflicht in der Pfle­ge mit Stich­tag 16. März 2022

Laut Busi­ness Insi­der kann die berufs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht in der Pfle­ge nicht zum Stich­tag 16. März umge­setzt wer­den. Das bedeu­tet, dass unge­impf­te Mit­ar­bei­ter auch nach dem Stich­tag erst­mal wei­ter arbei­ten kön­nen – weil das Gesund­heits­amt den Kon­trol­len „weder per­so­nell noch fach­lich“ gewach­sen sei.

Schon län­ger wird die Umset­zung der ein­rich­tungs­be­zo­ge­nen Impf­pflicht dis­ku­tiert. Die Mit­te Dezem­ber beschlos­se­ne Rege­lung soll am 16. März in Kraft tre­ten. Die Umset­zung soll durch die Gesund­heits­äm­ter erfol­gen. Für Pfle­gen­de bedeu­tet das: Sie müs­sen ab dem Stich­tag ihren Impf­sta­tus (oder ein Attest, dass eine Imp­fung nicht mög­lich ist) dem Arbeit­ge­ber vor­le­gen. Die­ser muss dann bei feh­len­dem Nach­weis das zustän­di­ge Gesund­heits­amt benach­rich­ti­gen, dass ein Betre­tungs- bezie­hungs­wei­se Tätig­keits­ver­bot ver­hän­gen kann.

Gesundheitsämter am Limit

Damit kommt ein gro­ßer Kon­troll­auf­wand auf die Ämter zu. Aller­dings arbei­ten die­se schon seit eini­ger Zeit am Limit. Die Kon­takt-Nach­ver­fol­gung der Coro­na-Infek­tio­nen bin­det alle Kapa­zi­tä­ten. Zudem wur­de den Gesund­heits­äm­tern die­ses Jahr im Ver­gleich zu 2021 weni­ger Hilfs­per­so­nal bewilligt.

Jetzt hat das Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­um das ers­te Mal ein­ge­räumt, dass die kon­se­quen­te Umset­zung von Sank­ti­ons­maß­nah­men nicht geleis­tet wer­den kann. Statt des­sen dür­fen auch unge­impf­te Mit­ar­bei­ter wei­ter­be­schäf­tigt wer­den, bis das zustän­di­ge Gesund­heits­amt ein Tätig­keits­ver­bot aus­spricht. Damit gilt die Pfle­ge-Impf­pflicht de fac­to nur bei Neu­ein­stel­lun­gen: Pfle­gen­de, die sich auf eine neue Stel­le bewer­ben, müs­sen den Impf­nach­weis vorlegen.

Pflege-Impfpflicht sinnvoll?

Kom­mu­nen, Län­der und Ver­bän­de wei­sen schon seit eini­ger Zeit dar­auf hin, wie wich­tig eine kla­re und ein­deu­ti­ge Umset­zung ist. Sie wün­schen sich kla­re Vor­ga­ben sei­tens der Regie­rung, auch, um sicher­zu­stel­len, dass die Pfle­ge-Impf­pflicht in allen Län­dern und Ein­rich­tun­gen iden­tisch gehand­habt wird.

In der Gesund­heits­mi­nis­ter­kon­fe­renz von Bund und Län­dern am 31. Janu­ar prä­sen­tier­te das Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­um einen Vor­schlag, der das Pro­blem der kla­ren Umset­zung regeln soll. Ein neu­es Mel­de­sy­tem für ein flä­chen­de­cken­des Impf­quo­ten-Moni­to­ring soll ein­ge­führt wer­den, um die Impf­quo­ten in betrof­fe­nen Ein­rich­tun­gen zu erfas­sen. Bei einem unter­durch­schnitt­li­chen Ergeb­nis sol­len dann die Län­der geziel­te Impf­an­ge­bo­te durch mobi­le Impf­teams stellen.

Hof­fent­lich kann die Regie­rung hier schnell Klar­heit schaf­fen. Denn die Ein­füh­rung der Pfle­ge-Impf­pflicht war umstrit­ten genug. Wenn das Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­um sei­ne Glaub­wür­dig­keit behal­ten will, darf die Impf­pflicht nicht an feh­len­der Umsetz­bar­keit scheitern.