Ab März tritt die neue einrichtungsbezogene Impfpflicht in Krankenhäusern und Heimen in Kraft. Mitarbeitern, die sich nicht impfen lassen wollen, droht dann möglicherweise eine Kündigung. Es gibt auch viel Kritik an der neuen Regelung.

Hand­schlag nur mit vol­lem Impf­schutz – überall?

Der Vor­sit­zen­de der deut­schen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft Gerald Gaß hat jüngst erklärt, dass er bald kei­nen Grund mehr für eine Impf­pflicht sieht. „Wenn die Poli­tik nach Abwä­gung der wis­sen­schaft­li­chen Erkennt­nis­se zu dem Ergeb­nis kom­men soll­te, dass die Pan­de­mie vor­bei ist und es des­halb kei­ne Impf­pflicht mehr braucht, dann gibt es eine neue Lage“, erklär­te Gaß dem „Han­dels­blatt“.

Soll­te es also durch die Omi­kron-Vari­an­te zu einer neu­en Pan­de­miela­ge kom­men, „dann gäbe es aus mei­ner Sicht auch kei­nen Grund, an der all­ge­mei­nen und vor allem ein­rich­tungs­be­zo­ge­nen Impf­pflicht fest­zu­hal­ten, die ja bereits beschlos­sen ist“, sag­te er. Wenn Coro­na nach einer Neu­be­wer­tung der Pan­de­miela­ge nur noch „als Grip­pe ange­se­hen wird, dann muss das Virus auch so behan­delt wer­den – und gegen eine Grip­pe gibt es kei­ne Impf­pflicht für medi­zi­ni­sches Per­so­nal“, so Gaß weiter.

Impfnachweis bis zum 15. März fällig

Die ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht gilt für alle Men­schen, die zum Bei­spiel in Kran­ken­häu­sern, Pfle­ge­hei­men, Ein­rich­tun­gen für Behin­der­te, Arzt­pra­xen, bei Ret­tungs­diens­ten oder in Ent­bin­dungs­ein­rich­tun­gen arbei­ten. Wer also dort arbei­tet, muss bis zum 15. März einen Nach­weis über eine Imp­fung oder Gene­sung vor­le­gen. Wer aus medi­zi­ni­schen Grün­den nicht geimpft wer­den kann, kann auch ein ärzt­li­ches Attest hier­über vorlegen.

Unterstützung für die Impfpflicht vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe und Bochumer Bund

Der deut­sche Berufs­ver­band für Pfle­ge­be­ru­fe hat sich indes posi­tiv gegen­über der ein­rich­tungs­be­zo­ge­nen Impf­pflicht geäu­ßert. „Teil­wei­se konn­ten Mit­glie­der unse­re Posi­ti­on nicht nach­voll­zie­hen, ande­re haben dage­gen sehr posi­tiv auf unse­re Hal­tung reagiert“, heißt es vom Ver­band auf Nach­fra­ge der „Rechts­de­pe­sche“.

Mit­glie­der, die sich bis jetzt noch nicht geimpft haben, ver­sucht der Ver­band wei­ter­hin von einer Imp­fung zu über­zeu­gen: „Wir haben von Beginn an für die Imp­fung gewor­ben und auch (…) ein auf beruf­li­che Pfle­gen­de zuge­schnit­te­nes Infor­ma­ti­ons- und Auf­klä­rungs­an­ge­bot gemacht“. Zudem setzt der Ver­band auf Gesprä­che über die Imp­fung zwi­schen den Kol­le­gen, um so even­tu­el­le Unsi­cher­hei­ten und Sor­gen aus dem Weg zu räumen.

Wie der Ver­band Mit­glie­dern hel­fen möch­te, die wegen der Impf­pflicht eine Kün­di­gung erhal­ten, kann der Ver­band nicht end­gül­tig beant­wor­ten. „Wir bemü­hen uns aktu­ell vor allem um die Klä­rung vie­ler offe­ner Fra­gen, die mit der Ein­füh­rung der ein­rich­tungs­be­zo­ge­nen Impf­pflicht ein­her­ge­hen. Kon­kre­te Anfra­gen von Mit­glie­dern lie­gen uns vor allem zu offe­nen Umset­zungs­fra­gen vor. Gege­be­nen­falls fol­gen­de Anfra­gen von Mit­glie­dern müs­sen immer indi­vi­du­ell betrach­tet wer­den, sodass wir hier kein gene­rel­les State­ment abge­ben kön­nen“, heißt es in ihrer Erklä­rung gegen­über der „Rechts­de­pe­sche“.

Die Pfle­ge-Gewerk­schaft „Bochu­mer Bund“ steht der Impf­pflicht eben­falls posi­tiv gegen­über, übt jedoch Kri­tik an der für März geplan­ten ein­rich­tungs­be­zo­ge­nen Impf­pflicht. „Nur weni­ge Mit­glie­der unse­rer Gewerk­schaft leh­nen die Impf­pflicht ab. Wir im Vor­stand sehen nur mit einer Impf­pflicht den Weg aus der Pan­de­mie“, sag­te Vor­stands­vor­sit­zen­de des „Bochu­mer Bunds“, Hei­de Schnei­der, gegen­über der „Rechts­de­pe­sche“. Für sie mache eine Impf­pflicht nur dann Sinn, wenn sie all­ge­mein­gül­tig sei: „Nur eine ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht, die even­tu­ell Aus­nah­men oder neue Über­gangs­pflich­ten und somit einen hohen büro­kra­ti­schen Auf­wand mit sich brin­gen, sehen wir nicht als ziel­füh­rend an“, so Schnei­der weiter.

Hilfe bei möglichen Kündigungen durch Rechtsberatung

Müs­sen Mit­glie­der des „Bochu­mer Bunds“ auf­grund der Impf­pflicht mög­li­cher­wei­se doch Sank­tio­nen befürch­ten, wer­den die­se an den eige­nen Rechts­schutz­ver­si­che­rer wei­ter­ge­lei­tet. Die­ser wür­de dann über das wei­te­re Vor­ge­hen ent­schei­den, erklärt Schneider.

Soll­ten sich Pfle­ge­kräf­te aller­dings „rechts­wid­rig“ ver­hal­ten, gebe es kei­ne recht­li­che Grund­la­ge, nach der Gewerk­schaf­ten oder die Ver­si­che­rer Rechts­bei­stand gewäh­ren müssten.

Die Aus­wer­tung des Robert Koch-Insti­tuts Gra­fik: Ben­nett Rampelt

Abwanderung und Kündigungen erwartet

In den Kran­ken­häu­sern ist die Zahl der Mit­ar­beit, die nicht geimpft sind, zumin­dest ver­gleichs­wei­se gering. Rund vier Pro­zent haben hier noch kei­ne Imp­fung (siee Gra­fik oben). Durch die ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht könn­te jedoch gera­de die­se Min­der­heit Pro­ble­me bekommen.

Denn durch die neue Rege­lung sind die Arbeit­ge­ber dazu gezwun­gen den Impf- oder Gene­se­nen­sta­tus ihrer Beschäf­tig­ten zu prü­fen und auf Ver­lan­gen dem Gesund­heits­amt vor­zu­le­gen. Soll­te der Arbeit­ge­ber dem nicht nach­kom­men, wird dies als Ord­nungs­wid­rig­keit behan­delt und es dro­hen Buß­gel­der. Star­ke Kon­trol­len von den Arbeit­ge­bern sind also zu erwar­ten. Den­noch sol­len Kli­ni­ken auch einen gewis­sen Spiel­raum haben. Das Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­um teil­te dem Baye­ri­schen Rund­funk mit: „Bei Nicht­vor­la­ge des Nach­wei­ses trotz Auf­for­de­rung ent­schei­det das zustän­di­ge Gesund­heits­amt nach pflicht­ge­mä­ßem Ermes­sen im Ein­zel­fall über die wei­te­ren Maß­nah­men (z.B. ein Betre­tungs- oder Tätig­keits­ver­bot) und wird dabei auch die Per­so­nal­si­tua­ti­on in der Ein­rich­tung berück­sich­ti­gen“. Den­noch haben vie­le Mit­ar­bei­ter Angst vor einer Kün­di­gung oder erwä­gen sogar einen Jobwechsel.

Vor­erst ist jedoch kei­ne signi­fi­kan­te Kün­di­gungs­wel­le zu beob­ach­ten. Der deut­sche Pfle­gerat geht indes davon aus, dass die Impf­pflicht noch zu eini­gen Kün­di­gun­gen füh­ren wird. Die­se betref­fe jedoch weni­ger das Pfle­ge­fach­per­so­nal, son­dern unter­stüt­zen­de Tätig­kei­ten wie die Betreu­ungs­as­sis­tenz, sag­te Pfle­gerats­prä­si­den­tin Chris­ti­ne Vog­ler den Zei­tun­gen der Fun­ke Mediengruppe.

Allgemeine Impfpflicht in Planung

Wäh­rend im März erst die ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht ein­ge­führt wird, erklär­te Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach (SPD), dass schnell auch eine all­ge­mei­ne Impf­pflicht ein­ge­führt wer­den müs­se. Gegen­über „RTL Direkt“ erklär­te er, dass sie schon im Mai in Kraft tre­ten könn­te. Zur Begrün­dung sag­te er, dass es Zeit brau­che, bis Unge­impf­te vor einer wei­te­ren Coro­na-Wel­le im Herbst voll­stän­dig immu­ni­siert sei­en. Sie müs­sen „drei Impf­zy­klen durch­lau­fen (…) und bis dahin ist man dann schon im Sep­tem­ber oder Okto­ber“. Ende Febru­ar bzw. Anfang März erwar­tet Lau­ter­bach dazu die ers­ten Debat­ten im Bundestag.

Quel­len: Baye­ri­scher Rund­funk, Tages­schau, Han­dels­blatt, Robert Koch Insti­tut, RTL Direkt