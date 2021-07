Die mobile Jobsuche wird immer beliebter. Das Smartphone ist in allen Lebenslagen, so auch unterwegs, der direkte Weg zu den Jobbörsen. Doch welche konkrete Suchstrategie führt am besten zu einer neuen Stelle? Zwei aktuelle Studien kommen zu ähnlichen, etwas überraschenden Ergebnissen.

Jobsuche aktuell: Was ist am erfolgreichsten?

Ab Spät­som­mer star­tet avan­ti wie­der mit Pfle­ge-Mes­sen vor Ort

Erstaun­lich das deut­li­che Revi­val der Mit­ar­bei­ter­emp­feh­lun­gen, einer schon frü­her bewähr­ten Stra­te­gie: 2017 waren nur rund 6 Pro­zent auf die Emp­feh­lung von Mit­ar­bei­tern des erhoff­ten Arbeit­ge­bers erfolg­reich. Jetzt kla­rer Platz 3: 2019 sind wie­der gut 10 Pro­zent der Job­su­chen­den durch Emp­feh­lun­gen an ihre neue Stel­le gekom­men. Bei einer ande­ren Umfra­ge durch SDWorx lie­gen die Job-Emp­feh­lun­gen sogar an ers­ter Stelle.

Vorne im Ranking: Internet-Stellenbörsen für die Jobsuche

Unschlag­bar 2019 auf dem ers­ten Platz nach einer Sta­tis­ta-Erhe­bung: die Inter­net-Stel­len­bör­sen mit einem sta­bi­len Drit­tel der erfolg­rei­chen Bewer­bun­gen und Neu­ein­stel­lun­gen. Etwas dahin­ter, mit knapp einem Drit­tel, lie­gen die Infor­ma­tio­nen aus ers­ter Hand: Wer weiß, wel­che Fir­men die pas­sen­den Job­an­ge­bo­te bie­ten, infor­miert sich direkt auf den Unter­neh­mens-Kar­rie­re­sei­ten. Und hat mit die­sem Bewer­bungs­ka­nal oft Erfolg.

Die digi­ta­len Kar­rie­renetz­wer­ke lie­gen nur gleich­auf mit der Agen­tur für Arbeit. Jeweils rund vier Pro­zent fan­den so ihren neu­en Job. Erstaun­lich abge­schla­gen: Social Media mit nur gut einem bis zwei Pro­zent. Ers­te Kon­tak­te mit einem Unter­neh­men gibt es dar­über sicher häu­fi­ger, nur erfolg­rei­che Bewer­bun­gen schrei­ben die Befrag­ten im Rück­blick ande­ren Quel­len zu.

Persönliche Kontakte führten häufig zum Job

In der Kern­fra­ge kam die aktu­el­le inter­na­tio­na­le Umfra­ge des HR-Spe­zia­list SDWorx, an der 5000 Arbeit­neh­mer (m/w/d) aus Deutsch­land, Bel­gi­en, Frank­reich, Groß­bri­tan­ni­en und den Nie­der­lan­den teil­ge­nom­men haben, zu ähn­li­chen Ergeb­nis­sen. Social-Media-Kanä­le spie­len für aktiv Job­su­chen­de immer noch eine unter­ge­ord­ne­te Rolle.

Die Stu­die des HR-Spe­zia­lis­ten stellt fest: Die meis­ten Deut­schen gaben an, ihren aktu­el­len Job durch per­sön­li­che Kon­tak­te bekom­men zu haben. Knapp ein Vier­tel (24 Pro­zent) kam über Emp­feh­lun­gen der Fami­lie oder Freun­de zur aktu­el­le Arbeit. In den ande­ren Län­dern liegt der Anteil nur bei rund 18 Pro­zent. Das soge­nann­te Vit­amin B ist in Deutsch­land immer noch wichtig.

Platz 2 in beiden Studien: Karriereseiten der Unternehmen helfen weiter

Die Stel­len­an­ge­bo­te auf den Kar­rie­re­sei­ten der Unter­neh­men erobern auch in die­ser Stu­die Platz 2 in Deutsch­land, jedoch nur mit 14 Pro­zent. Wei­ter erwähnt wer­den als rele­van­te Wege zum neu­en Job: Acti­ve Sourcing, die akti­ve, per­sön­li­che Anspra­che durch Arbeit­ge­ber, taucht erst­mals mit 13 Pro­zent auf. Durch einen Besuch von Kar­rie­re­mes­sen waren wei­te­re 13 Pro­zent der Befrag­ten erfolg­reich – die­ser Anteil ist eben­falls deut­lich höher als in den ande­ren vier Län­dern. Laut der SDWorx-Stu­die fan­den nur rund 10 Pro­zent sei­ne aktu­el­le Stel­le mit Hil­fe von Internet-Stellenbörsen.

Wie kommt es zu die­sen im Detail unter­schied­li­chen Ant­wor­ten? Eine Ver­mu­tung der Macher der SDWorx-Stu­die: Dass Social Media im Ver­gleich zu ande­ren Rekru­tie­rungs­ka­nä­len so viel schlech­ter abschnei­det, ist erstaun­lich. Jedoch kamen vie­le Befrag­ten schon vor über 20 Jah­ren zu ihrem Arbeit­ge­ber – zu einer Zeit, als sozia­le Medi­en noch kei­ne wesent­li­che Rol­le spielten.

Aller­dings bestä­ti­gen sich die bei­den Quel­len gera­de in die­sem Punkt: Social Media scheint in der Wahr­neh­mung der­zeit noch wich­ti­ger, als es die Zah­len bele­gen kön­nen. Span­nend wird sein, wie sich die Situa­ti­on nach Coro­na darstellt.

Fazit: Die Top-Suchstrategien für eine neue Stelle

In der Gesamt­schau lie­gen die Inter­net-Job­bör­sen, Mit­ar­bei­ter-Emp­feh­lun­gen und die Kar­rie­re-Sei­ten der Unter­neh­men, je nach Umfra­ge in unter­schied­li­cher Rei­hen­fol­ge, auf den drei bes­ten Plät­zen der bis­her erfolg­reichs­ten Job-Such­stra­te­gien. Wel­che beleg­ba­re stär­ke­re Rol­le Social Media inklu­si­ve der Kar­rie­renetz­wer­ke in Zukunft spie­len kann, bleibt noch offen.

Quel­le: avan­ti GmbH, Uta Kannengießer

Recher­che­quel­len:

https://www.sdworx.de/de-de/press

https://www.personalwirtschaft.de/recruiting/artikel/umfrage-zeigt-erfahrungen-von-mitarbeitern-im-bewerbungsprozess.html

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/150258/umfrage/anteil-der-recruiting-kanaele-an-den-neueinstellungen-von-unternehmen/