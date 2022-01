Die EMA warnt vor zuvie­len Auffrischungen

Die Impf­kam­pa­gne gegen COVID-19 läuft wei­ter. Aktu­ell sind 72 Pro­zent der Deut­schen voll­stän­dig geimpft, 46 Pro­zent haben bereits eine Auf­fri­schungs­imp­fung, den soge­nann­ten Boos­ter, erhalten.

Aber wie viel Schutz bie­tet die Imp­fung gegen Omi­kron? Ist die Boos­ter-Imp­fung aus­rei­chend oder wer­den wei­te­re Imp­fun­gen not­wen­dig sein? Eine vier­te Impf­do­sis wird inzwi­schen in Isra­el, Ungarn und Däne­mark angeboten.

Auf einer Online-Pres­se­kon­fe­renz der EU-Arz­nei­mit­tel­be­hör­de EMA am 11. Janu­ar äußer­te sich Dr. Mar­co Cava­le­ri, Lei­ter der EMA-Abtei­lung bio­lo­gi­sche Gesund­heits­be­dro­hun­gen und Impf­stra­te­gien, zur Boos­ter-Imp­fung: „Noch lie­gen uns kei­ne Daten bezüg­lich einer vier­ten Impf­do­sis vor und wir wür­den die Daten ger­ne sehen, bevor wir eine Emp­feh­lung aus­spre­chen. Gleich­zei­tig war­nen wir vor einer Stra­te­gie, die meh­re­re Imp­fun­gen inner­halb einer kur­zen Zeit beinhaltet.“

Immunsystem nicht überfordern

Das Ergeb­nis vie­ler Imp­fun­gen kurz nach­ein­an­der könn­te eine nach­las­sen­de Immun­ant­wort sein. „Wenn wir Boos­ter-Imp­fun­gen alle vier Mona­te durch­füh­ren, könn­te die Immun­ant­wort irgend­wann nicht mehr so gut sein, wie wir das ger­ne hät­ten,“ erklärt Dr. Cava­le­ri. „Wir soll­ten dar­auf ach­ten, das Immun­sys­tem nicht mit wie­der­hol­ten Imp­fun­gen zu über­for­dern. Natür­lich besteht auch das Risi­ko, dass die Bevöl­ke­rung durch die stän­di­gen Auf­fri­schun­gen impf­mü­de wird.“

Sinn­voll sei­en in der aktu­el­len Situa­ti­on eine, maxi­mal zwei Boos­ter-Imp­fun­gen. Lang­fris­tig müs­se aber das Ziel sein, eine Auf­fri­schungs­imp­fung – ähn­lich wie bei der Grip­pe – ein­mal jähr­lich durch­zu­füh­ren, idea­ler­wei­se mit Beginn der kal­ten Jahreszeit.

Schutz nach Impfung höher als nach Genesung

Dr. Cava­le­ri rech­net mit einer erhöh­ten Belas­tung der Gesund­heits­sys­te­me durch Omi­kron. „Auch wenn die Ver­läu­fe nicht so schwer sind, wer­den doch extrem vie­le Men­schen hos­pi­ta­li­siert wer­den. Gleich­zei­tig ist die Omi­kron-Vari­an­te so anste­ckend, dass sich eine gro­ße Zahl Men­schen infi­zie­ren wird, vie­le davon asym­pto­ma­tisch, was einem natür­li­chem Boos­ter für uns alle ent­spricht. Die­se zusätz­li­che Immu­ni­tät könn­te in den Ende­mie füh­ren. Auch wenn die zu erwar­ten­de Omi­kron-Wel­le also nicht gut ist: Nach­dem sie durch­ge­lau­fen ist, wer­den wir einen gro­ßen Schritt in Rich­tung Ende­mie gemacht haben.“

Das heißt nicht, dass die Immu­ni­tät nach einer Infek­ti­on gleich­wer­tig mit dem Schutz durch die Sprit­ze ist. Die Infek­ti­on mit Omi­kron tritt häu­fi­ger bei Gene­se­nen als bei Geimpf­ten auf. eine Kom­bi­na­ti­on aus bei­dem kann aber laut Dr. Cava­le­ri durch­aus vor­teil­haft sein.„Alle Stu­di­en haben gezeigt, dass der Schutz bei Geimpf­ten nach einer Infek­ti­on noch höher ist. Die­se soge­nann­te hybri­de Infek­ti­on ist gut für das Immunsystem.“

Quel­len: EMA, ZDF

Über­set­zung aller Zita­te durch Rechtsdepesche