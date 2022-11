Lockdowns fördern psychi­sche Begleiterkrankungen Pande­­mie-Folgen bei Kindern und Jugend­li­chen gravierend

Die Corona-Pande­mie hat gravie­rende Folgen für die Gesund­heit der Kinder und Jugend­li­chen in Deutsch­land: Laut dem Kinder- und Jugend­re­port der DAK-Gesund­heit stiegen die Kranken­haus­be­hand­lun­gen von Kindern mit der Diagnose Adipo­si­tas 2020 im Jahres­ver­gleich um ganze 60 Prozent an. Während die Zahl junger überge­wich­ti­ger Patien­tin­nen und Patien­ten im Frühjahrs-Lockdown 66 Prozent unter den Wert des Vorjah­res sank, stieg sie danach steil an und blieb auf Rekord­ni­veau. Auch andere Krank­heits­bil­der sind auf dem Vormarsch.