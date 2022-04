Stichtag 1. Mai: Wer danach positiv auf Corona getestet wird, muss sich nicht isolieren. Das hatte Gesundheitsminister Karl Lauterbach angekündigt. In einer ZDF-Talkshow kassiert er die umstrittene Regelung nun wieder ein.

Bun­des­mi­nis­ter für Gesund­heit, Karl Lau­ter­bach (SPD) Bild: BMG/Thomas Ecke

Die zum 1. Mai 2022 geplan­te frei­wil­li­ge Iso­la­ti­on von Coro­na­in­fi­zier­ten soll es nun doch nicht geben. Das kün­dig­te Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach (SPD) am spä­ten Diens­tag­abend in der ZDF-Sen­dung „Mar­kus Lanz“ an.

„Die­sen Punkt, dass die Infi­zier­ten, dass die sich selbst iso­lie­ren, und nicht mehr durch das Gesund­heits­amt auf­ge­for­dert wer­den, den wer­de ich wie­der ein­kas­sie­ren.“ Das wol­le er schon am Mitt­woch offi­zi­ell machen, sag­te Lau­ter­bach. Blei­ben sol­le aber eine ver­kürz­te Iso­la­ti­on von fünf Tagen.

Isolation: Nur noch freiwillig

Nach Bera­tun­gen der Gesund­heits­mi­nis­ter von Bund und Län­dern hat­te Lau­ter­bach zu Beginn der Woche erklärt, dass Coro­na­in­fi­zier­te und Kon­takt­per­so­nen ab dem 1. Mai in der Regel nur noch frei­wil­lig und für kür­ze­re Zeit in Iso­lie­rung oder Qua­ran­tä­ne müs­sen. Infi­zier­ten soll­te dem­nach nur noch „drin­gend emp­foh­len“ wer­den, sich für fünf Tage zu iso­lie­ren und Kon­tak­te zu mei­den. Für Kon­takt­per­so­nen von Infi­zier­ten soll­te das ent­spre­chend gel­ten. Eine Anord­nung des Gesund­heits­amts soll­te weg­fal­len. Die geplan­te Abschaf­fung der Iso­la­ti­ons­pflicht wur­de von Exper­ten kri­ti­siert.

Lauterbach: „Signal zu negativ“

Im ZDF sag­te Lau­ter­bach nun, das wäre zur Ent­las­tung der Gesund­heits­äm­ter auch sinn­voll gewe­sen. Das Signal aber, dass ein Infi­zier­ter selbst über eine Iso­la­ti­on ent­schei­de, sei „so nega­tiv, so ver­hee­rend“, dass es an die­sem Punkt eine Ver­än­de­rung geben müs­se. Der „sym­bo­li­sche Scha­den“, Coro­na sei nicht gefähr­lich, sei so ver­hee­rend, dass man die­se Iso­la­ti­ons­ord­nung so nicht machen könne.

„Es bleibt dann dabei, wenn jemand krank ist, sich also infi­ziert hat, dann ord­net das Gesund­heits­amt wei­ter an. Und wenn jemand nur Kon­takt­per­son ist, und es ist Qua­ran­tä­ne, dann macht man es selbst“, erklär­te der Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter. Für die Qua­ran­tä­ne brau­che man die Gesund­heits­äm­ter nicht, so Lau­ter­bach weiter.

Für sein Rück­zugs­ma­nö­ver wur­de Lau­ter­bach von der Uni­on scharf kri­ti­siert. Der CDU-Vor­sit­zen­de Fried­rich Merz sag­te im Deutsch­land­funk, am Kurs­wech­sel Lau­ter­bachs sehe man, wie „kurz­at­mig“ der­zeit regiert wer­de. Beschlüs­se hät­ten nicht ein­mal 48 Stun­den Geltung.

Quel­len: ZDF, Deutschlandfunk