Bislang müssen Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, in Quarantäne. Ab Mai soll die Isolation nur noch freiwillig sein. Kritik an der neuen Regelung gibt es vor allem mit Blick auf besonders vulnerable Gruppen.

Starke Kritik an freiwilliger Isolation bei Corona-Infektion

Iso­la­ti­on ab 1.Mai nur noch frei­wil­lig bei einer Coro­na-Infek­ti­on Bild: Pixabay

Coro­na-Infi­zier­te müs­sen sich ab dem 1. Mai nicht mehr ver­pflich­tend in Iso­la­ti­on bege­ben. Ab dann sol­len sie näm­lich frei­wil­lig ent­schei­den kön­nen, ob sie in Qua­ran­tä­ne wol­len oder nicht. Vor allem bei Pati­en­ten­schüt­ze­rin­nen und Pati­en­ten­schüt­zern trifft dies auf hef­ti­ge Kri­tik: Sie sehen in der neu­en Rege­lung eine gro­ße Gefahr für Hochrisikogruppen.

Das State­ment von Eugen Brysch, Vor­stand der Deut­schen Stif­tung Pati­en­ten­schutz, auf Anfra­ge der Rechts­de­pe­sche lau­tet hier­zu: „Wider­sprüch­li­cher könn­te die Nach­richt der Gesund­heits­mi­nis­ter kaum sein. Zunächst die Mah­nun­gen vor der Anste­ckung mit Coro­na. Die täg­lich trans­por­tier­te Angst vor Lei­den, Ster­ben und einem unkon­trol­lier­ba­ren Herbst. Jetzt, weg mit der Iso­la­ti­on“. Dies ver­harm­lo­se die Infek­ti­on und spie­le Coro­na-Leug­nern in die Hän­de. Beson­ders für Hoch­ri­si­ko­grup­pen wer­de es immer gefähr­li­cher, „die­se Men­schen leben schließ­lich mit­ten unter uns“, so Brysch weiter.

Der Epi­de­mio­lo­ge Haji Zeeb vom Leib­nitz-Insti­tut für Prä­ven­ti­ons­for­schung und Epi­de­mio­lo­gie for­der­te indes, dass die alten Rege­lun­gen zur Iso­la­ti­ons­pflicht von Coro­na-Infi­zier­ten bei­be­hal­ten wer­den. „Wenn eine Per­son Sym­pto­me auf­weist, dann soll­te sie zu Hau­se die Coro­na-Infke­ti­on aus­sit­zen, anstatt noch mehr Men­schen anzu­ste­cken“, sag­te Zeeb dem Redak­ti­ons­netz­werk Deutsch­land. Da gera­de die Omi­kron-Vari­an­te schnell wei­ter­ge­ge­ben wer­den kann, hal­te Zeeb es für sinn­voll eine Iso­la­ti­ons­pflicht von fünf Tagen unbe­dingt ein­zu­hal­ten. Für Kon­takt­per­so­nen, die nicht posi­tiv auf das Coro­na-Virus getes­tet wur­den, sei jedoch eine Qua­ran­tä­ne nicht mehr notwendig.

Lage in Krankenhäusern könnte sich verschärfen

Die Lage in den Kran­ken­häu­sern könn­te sich auf­grund der neu­en Rege­lung wie­der ver­schär­fen. Gerald Gaß, Vor­stands­vor­sit­zen­der der Deut­schen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft sag­te in einer Stel­lung­nah­me gegen­über der Rechts­de­pe­sche: „Wir erwar­ten, dass sich durch die aus­blei­ben­de Qua­ran­tä­ne wie­der mehr Men­schen infi­zie­ren. Davon wer­den auch die Beschäf­tig­ten in den Kran­ken­häu­sern betrof­fen sein, die sich auf­grund ihres Arbeits­um­felds natür­lich wei­ter­hin iso­lie­ren müssten“.

Damit es nicht zu vie­len infek­ti­ons­be­ding­ten Per­so­nal­aus­fäl­len kom­me, müs­se das Land mit mög­lichst nied­ri­gen Inzi­den­zen in die Zeit ohne Qua­ran­tä­ne­pflicht star­ten. „Für die Lage in den Kran­ken­häu­sern ist es wich­tig, dass die Inzi­denz bis zum 1. Mai wei­ter spür­bar sinkt“, sag­te Gaß. Er appel­lie­re wei­ter­hin an die Eigen­ver­ant­wor­tung jedes einzelnen.

Auch der Deut­sche Pfle­gerat sieht den Ver­zicht auf eine Iso­la­ti­ons­pflicht kri­tisch. Gegen­über der Rechts­de­pe­sche erklär­te eine Spre­che­rin, dass vor allem Hoch­ri­si­ko-Pati­en­tin­nen und ‑Pati­en­ten „nun mehr als zuvor aus dem öffent­li­chen Leben aus­ge­schlos­sen“ sei­en, um Infek­tio­nen zu ver­mei­den. „Aus unse­rer Sicht wäre es ziel­füh­ren­der gewe­sen abzu­war­ten, bis die Infek­ti­ons­zah­len anhal­tend sin­ken, um Maß­nah­men zu lockern“.

Quarantäne: Menschen in medizinischen Berufen von neuer Regelung ausgenommen

Am 4. April hat­ten sich die Gesund­heits­mi­nis­ter von Bund und Län­dern dar­auf geei­nigt, dass Coro­na-Infi­zier­te und deren Kon­takt­per­so­nen ab 1. Mai in der Regel sich nicht mehr ver­pflich­tend in Iso­la­ti­on bege­ben müs­sen. Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach (SPD) wol­le dann auf „Frei­wil­lig­keit“ set­zen, wie er sag­te. Von der Regel aus­ge­nom­men sei­en Beschäf­tig­te im medi­zi­ni­schen Bereich, für alle ande­ren gebe as eine „drin­gen­de Emp­feh­lung“, sich bei einer Infek­ti­on mit dem Coro­na­vi­rus doch zu isolieren.

„Die jet­zi­ge Rege­lung funk­tio­nie­re zwar, ist aber dau­er­haft nicht not­wen­dig“, sag­te Lau­ter­bach. Das Ver­fah­ren ab Mai beru­he „im Gro­ßen und Gan­zen auf Frei­wil­lig­keit“, so der Bun­des­geuns­heits­mi­nis­ter. Die Locke­run­gen sol­len auch mas­sen­haf­te Per­so­nal­aus­fäl­le bei hohen Infek­ti­ons­zah­len vermeiden.