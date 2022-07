Was muss sich nach der Pande­mie verbessern? Wester­fell­haus zieht Zwischen­fa­zit zur Corona-Situa­­tion in der Pflege

In den letzten Monaten wurden zahlrei­che Maßnah­men zur Eindäm­mung des Corona­vi­rus in Pflege­ein­rich­tun­gen getrof­fen. Die Krank­heit hat der Pflege jedoch einmal mehr ihre Schwä­chen und Baustel­len aufge­zeigt. Staats­se­kre­tär Andreas Wester­fell­haus hat in einer Presse­mit­tei­lung eine erste Einschät­zung dazu abgege­ben, was sich in Zukunft in der Pflege ändern muss, damit kommende Heraus­for­de­run­gen effek­ti­ver bewäl­tigt werden können.