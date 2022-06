Ein Gesundheitsamt, dass per Verwaltungsakt zur Beibringung eines Impf- oder Genesenennachweises bzw. eines Attests über medizinische Kontraindikationen einer COVID-19-Schutzimpfung auffordert, handelt offensichtlich rechtswidrig. Das entschied jetzt das VG Schleswig.

Gesundheitsämter dürfen keinen Impfnachweis per Verwaltungsakt verlangen

Gesund­heits­äm­ter dür­fen kei­nen Impf­nach­weis per Ver­wal­tungs­akt ver­lan­gen, so das Schles­wig-Hol­stei­ni­sche Ver­wal­tungs­ge­richt Bild: Bubo

Die Gesund­heits­äm­ter sind nicht dazu befugt, Mit­ar­bei­ten­de in Gesund­heits- und Pfle­ge­ein­rich­tun­gen, für die seit dem 15. März 2022 die ein­rich­tungs- und unter­neh­mens­be­zo­ge­ne Nach­weis­pflicht des § 20a Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 IfSG gilt, durch einen förm­li­chen Ver­wal­tungs­akt zur Vor­la­ge von Impf- oder Gene­se­nen­nach­wei­sen bzw. von Attes­ten, die eine medi­zi­ni­sche Kon­tra­in­di­ka­ti­on bestä­ti­gen, auf­zu­for­dern. Das hat die 1. Kam­mer des Schles­wig-Hol­stei­ni­schen Ver­wal­tungs­ge­richts am 13. und 14. Juni 2022 in meh­re­ren gleich­ge­la­ger­ten Eil­ver­fah­ren beschlossen.

Antrag­stel­le­rin im Leit­ver­fah­ren 1 B 28/22 ist eine Zahn­arzt­hel­fe­rin aus Flens­burg, die sich nicht gegen COVID-19 imp­fen las­sen möch­te. Sie wur­de vom zustän­di­gen Gesund­heits­amt mit Bescheid vom 28. April 2022 auf­ge­for­dert, bis Anfang Juni einen Impf­nach­weis bzw. einen Gene­se­nen­nach­weis oder ein ärzt­li­ches Zeug­nis dar­über vor­zu­le­gen, dass sie aus medi­zi­ni­schen Grün­den nicht gegen Coro­na geimpft wer­den darf (soge­nann­te Kontraindikation).

Der Bescheid wur­de vom Gesund­heits­amt für sofort voll­zieh­bar erklärt und die Antrag­stel­le­rin auf die Mög­lich­keit eines Buß­gel­des hin­ge­wie­sen, wenn sie der Anord­nung nicht nachkomme.

Keine Verwaltungsaktbefugnis zur Einforderung von Impfnachweisen etc.

Das Gericht führ­te zur Begrün­dung aus, dass der Behör­de für die Durch­set­zung der Nach­weis­pflicht die Ver­wal­tungs­akt­be­fug­nis feh­le. Die Ent­ste­hungs­ge­schich­te des maß­geb­li­chen § 20a Absatz 5 Satz 1 IfSG, wonach Mit­ar­bei­ten­de in den betrof­fe­nen Gesund­heits- und Pfle­ge­ein­rich­tun­gen dem zustän­di­gen Gesund­heits­amt auf Anfor­de­rung einen Impf‑, Gene­se­nen- oder Kon­tra­in­di­ka­ti­ons­nach­weis vor­zu­le­gen haben, las­se dar­auf schlie­ßen, dass die Durch­set­zung der Vor­la­ge­pflicht nicht durch Ver­wal­tungs­akt erfol­gen solle.

Viel­mehr kön­ne erst das bei Ver­wei­ge­rung des Nach­wei­ses fina­le Betre­tens- oder Tätig­keits­ver­bot im Wege des Ver­wal­tungs­akts ergehen.

Vorschrift soll einen Impfdruck erzeugen

Für die­se Aus­le­gung spre­che nach Auf­fas­sung der Kam­mer auch das Rege­lungs­ge­fü­ge des § 20a IfSG, der kei­ne unmit­tel­ba­re, not­falls mit Ver­wal­tungs­zwang durch­setz­ba­re Impf­pflicht – kei­nen Impf­zwang – sta­tu­ie­re, son­dern ledig­lich einen indi­rek­ten Impf­druck erzeu­gen sol­le, indem an die Nicht­be­fol­gung der Nach­weis- bzw. Unter­su­chungs­pflicht beruf­li­che Nach­tei­le anknüpfen.

Wer unge­impft blei­ben wol­le, müs­se bei Fort­set­zung der Tätig­keit mit einer buß­geld­be­wehr­ten Nach­weis­an­for­de­rung (vgl. § 20a Absatz 5 Satz 1, § 73 Absatz 1a Num­mer 7h IfSG) und einem eben­falls buß­geld­be­wehr­ten Betre­tungs- oder Tätig­keits­ver­bot in den in § 20a Absatz 1 Satz 1 IfSG genann­ten Ein­rich­tun­gen und Unter­neh­men rechnen.

Gegen die Beschlüs­se vom 13. und 14. Juni 2022 (Az. 1 B 28/22 und ande­re) kann bin­nen zwei Wochen nach Zustel­lung Beschwer­de beim Schles­wig-Hol­stei­ni­schen Ober­ver­wal­tungs­ge­richt ein­ge­legt werden.

Quel­le: Lan­de­spor­tal Schleswig-Holstein