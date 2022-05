Das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt hat entschieden

Die Impf­pflicht für Pfle­ge­kräf­te und medi­zi­ni­sches Per­so­nal ist mit dem Gesetz ver­ein­bar. Das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt hat eine Beschwer­de zahl­rei­cher Betrof­fe­ner zurück­ge­wie­sen. Zur Begrün­dung heisst es: Zwar grei­fe die ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht in die kör­per­li­che Unver­sehrt­heit ein, so die Karls­ru­her Rich­ter, doch sei dies ver­fas­sungs­recht­lich gerecht­fer­tig. Denn der Gesetz­ge­ber ver­fol­ge den legi­ti­men Zweck, vul­nerable Men­schen vor einer Infek­ti­on zu schüt­zen, hieß es in der Begrün­dung. Auch die wei­te­re Ent­wick­lung der Coro­na-Pan­de­mie mit der Omi­kron-Vari­an­te begrün­de kei­ne abwei­chen­de Beur­tei­lung. (Az. 1 BvR 2649/21)

Mehr als 50 Per­so­nen haben die Ver­fas­sungs­be­schwer­de vor­ge­bracht. Vie­le von ihnen sind selbst in Gesund­heits­be­ru­fen beschäf­tigt. Ihren Eil­an­trag zur vor­läu­fi­gen Aus­set­zung der Impf­pflicht hat­te das Gericht bereits im Febru­ar abgelehnt.

Die soge­nann­te ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht ist im Dezem­ber 2021 beschlos­sen wor­den, um beson­ders ver­letz­li­che Men­schen etwa in Pfle­ge­hei­men bes­ser zu schüt­zen. Seit Mit­te März 2022 müs­sen Beschäf­tig­te in Kli­ni­ken, Pfle­ge­hei­men oder Arzt­pra­xen einen vol­len Coro­na-Impf­schutz oder eine Gene­sung nach­wei­sen. Wer sich aus gesund­heit­li­chen Grün­den nicht imp­fen las­sen kann, muss das eben­falls nach­wei­sen. Aller­dings hakt es bei der Umset­zung der Impf­pflicht. Auch wur­den nach dem Schei­tern einer all­ge­mei­nen Coro­na-Impf­pflicht im April die Rufe lau­ter, die ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht wie­der abzuschaffen.

Bundesverfassungsgericht: Schwerwiegende Nebenwirkungen sehr selten

Das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt weist in der Ent­schei­dung dar­auf hin, dass bei der Coro­na-Imp­fung schwer­wie­gen­de Neben­wir­kun­gen oder gra­vie­ren­de Fol­gen sehr sel­ten sei­en. Die­ser sehr gerin­gen Wahr­schein­lich­keit von gra­vie­ren­den Fol­gen einer Imp­fung ste­he im Ergeb­nis die deut­lich höhe­re Wahr­schein­lich­keit einer Beschä­di­gung von Leib und Leben vul­nerabler Men­schen gegenüber.

Auch die wei­te­re Ent­wick­lung des Pan­de­mie­ge­sche­hens seit der Ver­ab­schie­dung des Geset­zes begrün­de kei­ne abwei­chen­de Beur­tei­lung. Es sei davon aus­zu­ge­hen, dass eine Imp­fung einen rele­van­ten – „wenn auch mit der Zeit abneh­men­den“- Schutz auch vor der aktu­ell vor­herr­schen­den Omi­kron-Vari­an­te bie­te. Die pan­de­mi­sche Gefähr­dungs­la­ge habe sich noch nicht so stark ent­spannt, dass damit eine deut­lich ver­rin­ger­te Schutz­be­dürf­tig­keit vul­nerabler Per­so­nen einherginge.

Richter: Berufsfreiheit werde nicht verletzt

Die Berufs­frei­heit sieht das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt durch die Teil-Impf­pflicht „nicht ver­letzt“. Zwar sei ein mög­li­ches Betre­tungs- und Tätig­keits­ver­bot ein Ein­griff in die Berufs­frei­heit, die­ser sei jedoch zum Schutz vul­nerabler Men­schen gerecht­fer­tigt. Die Rich­te­rin­nen und Rich­ter tei­len mit: „Der Zweck, vul­nerable Per­so­nen vor einer schwer­wie­gen­den oder sogar töd­lich ver­lau­fen­den Covid-19-Erkran­kung zu schüt­zen, ist ein beson­ders gewich­ti­ger Belang von Verfassungsrang“.

Beson­ders belas­tet durch die mög­li­che Anord­nung eines Betre­tungs- und Tätig­keitver­bots sei­en Pfle­ge­fach­kräf­te, Ärz­te, Psy­cho­the­ra­peu­ten oder medi­zi­ni­sche Fach­an­ge­stell­te, die auch bei einem Arbeits­wech­sel von der Impf-Nach­weis­pflicht betrof­fen wären – und sich die­ser folg­lich nur „durch Aus­übung einer berufs­frem­den Tätig­keit“ ent­zie­hen könnten.

Die­ses beson­ders betrof­fe­ne Per­so­nal in Heil- und Pfle­ge­be­ru­fen habe aber eine beson­de­re Ver­ant­wor­tung gegen­über den betreu­ten oder behan­del­ten Per­so­nen – so argu­men­tiert das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt. Dem­ge­gen­über kön­ne das Verwaltungs‑, Rei­ni­gungs- und Küchen­per­so­nal sei­ne Tätig­keit wei­ter aus­üben, wenn sich die Beschäf­ti­gen einen Arbeits­platz außer­halb von Pfle­ge und Medi­zin suchen.

Lauterbach begrüßt Beschluss

Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach (SPD) begrüß­te den Beschluss aus Karls­ru­he. Der Staat sei ver­pflich­tet, vul­nerable Grup­pen zu schüt­zen, erklär­te er in Ber­lin. Lau­ter­bach dank­te den Ein­rich­tun­gen im Gesund­heits­we­sen und in der Pfle­ge, die die ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht umge­setzt haben. „Sie haben gro­ßen Anteil dar­an, dass es in der schwe­ren Omi­kron-Wel­le nicht noch mehr Todes­fäl­le gege­ben hat“, sag­te der Minister.

Teil-Impfpflicht gilt seit Mitte März

Seit Mit­te März müs­sen Mit­ar­bei­ter und Mit­ar­bei­te­rin­nen unter ande­rem in Kran­ken­häu­sern, Arzt­pra­xen, Pfle­ge­hei­men oder Behin­der­ten­ein­rich­tun­gen eine voll­stän­di­ge Coro­na-Imp­fung nach­wei­sen. Meh­re­re Dut­zend Men­schen, die meis­ten von ihnen selbst in Gesund­heits­be­ru­fen beschäf­tigt, zogen mit einer Ver­fas­sungs­be­schwer­de nach Karls­ru­he. Ihren Eil­an­trag zur vor­läu­fi­gen Aus­set­zung der ein­rich­tungs­be­zo­ge­nen Impf­pflicht lehn­te das Gericht im Febru­ar ab. Damit konn­te sie im März in Kraft tre­ten. Eine Impf­pflicht für wei­te­re Tei­le der Bevöl­ke­rung lehn­te der Bun­des­tag Anfang April ab.

