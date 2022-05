Knapp zwei Mona­te nach Inkraft­tre­ten der ein­rich­tungs­be­zo­ge­nen Covid-19-Impf­pflicht gibt es in Deutsch­land zwar zahl­rei­che doku­men­tier­te nicht­ge­impf­te Pfle­ge­kräf­te, aber immer noch kei­nen doku­men­tier­ten Fall eines behörd­li­chen Arbeits­platz-Betre­tungs­ver­bo­tes für unge­impf­te Beschäf­tig­te. Laut einer exklu­si­ven Umfra­ge des Redak­ti­ons­netz­werks Deutsch­land (RND), aus der das ZDF zitiert, hat­ten die Gesund­heits­äm­ter der 20 größ­ten Städ­te Deutsch­lands mit Stand von Ende April bis­lang 47.263 Fäl­le von nicht geimpf­ten Beschäf­tig­ten in Kran­ken­häu­sern oder Pfle­ge­hei­men sowie bei Pfle­ge­diens­ten vorliegen.

Bußgeld oder Verbot? Unterschiedliche Herangehensweisen von Stadt und Stadt, von Bundesland zu Bundesland

Die 20 Groß­städ­te haben zusam­men knapp 16,5 Mil­lio­nen Ein­woh­ner und reprä­sen­tie­ren damit knapp ein Fünf­tel der Gesamt­be­völ­ke­rung Deutsch­lands. Wäh­rend bei den abso­lu­ten Zah­len – auf­grund der Ein­woh­ner­zahl erwar­tungs­ge­mäß – Ber­lin vor Mün­chen und Dres­den liegt, liegt im Ver­hält­nis zur Ein­woh­ner­zahl die säch­si­sche Lan­des­haupt­stadt Dres­den mit 867 gemel­de­ten Fäl­len pro 100.000 Ein­woh­ner deut­lich vor allen anderen.

Es folg­ten Bonn (531) und Han­no­ver (498). Die Gesund­heits­äm­ter eini­ger der befrag­ten Städ­te – so Ham­burg, Düs­sel­dorf, Essen und Müns­ter – kün­dig­ten an, im Fal­le des Fal­les direkt Betre­tungs­ver­bo­te zu ver­hän­gen; von der Mög­lich­keit eines Buß­gel­des gegen die kon­kre­ten Beschäf­tig­ten wer­de man nicht Gebrauch machen.

Bei der Gewerk­schaft Ver­di sind eben­falls kei­ne Betre­tungs- oder Tätig­keits­ver­bo­te bekannt. „Ver­ein­zelt wer­den Zwangs­gel­der von Gesund­heits­äm­tern ver­hängt. Aber uns sind noch kei­ne Tätig­keits- oder Betre­tungs­ver­bo­te bekannt gewor­den“, berich­tet Grit Gens­ter, Bereichs­lei­te­rin Gesundheitswesen/Gesundheitspolitik der Gewerk­schaft, im Gespräch mit der „Rechts­de­pe­sche für das Gesund­heits­we­sen“. „Die Per­so­nal­de­cke im Gesund­heits­we­sen ist so dünn, dass der Voll­zug die Ver­sor­gungs­si­cher­heit in den Ein­rich­tun­gen ernst­haft gefähr­den wür­de“, so ihre Einschätzung.

Der Frei­staat Bay­ern hin­ge­gen wird nicht auf Betre­tungs­ver­bo­te für unge­impf­te set­zen, son­dern nur auf Buß­gel­der – und auch dies nur in ver­gleich­bar über­schau­ba­rem Aus­maß. Wie eine Spre­che­rin des baye­ri­schen Gesund­heits­mi­nis­te­ri­ums auf Pres­se­an­fra­ge mit­teil­te, wer­de das Buß­geld – sofern es tat­säch­lich ver­hängt wer­de – im Regel­fall maxi­mal 300 Euro betragen.

Auf­grund des Bun­des­ge­set­zes für die Teil-Impf­pflicht wären dage­gen bis zu 2500 Euro mög­lich. „Es obliegt den zustän­di­gen Kreis­ver­wal­tungs­be­hör­den, im kon­kre­ten Ein­zel­fall eine ange­mes­se­ne Höhe fest­zu­le­gen“, so die Spre­che­rin wei­ter. Schon Anfang des Jah­res hat­te der baye­ri­sche Minis­ter­prä­si­dent Mar­kus Söder (CSU) eine groß­zü­gi­ge, gemäch­li­che Umsetz der Teil-Impf­pflicht verkündet.

Impfpflicht stellt Sachsen vor besondere Probleme

In Sach­sen hin­ge­gen for­dert die dor­ti­ge Dia­ko­nie eine Aus­set­zung der Impf­pflicht. Man habe als Lan­des­ver­band sehr früh für eine all­ge­mei­ne Impf­pflicht gewor­ben, so Dia­ko­nie-Chef Diet­rich Bau­er. Nun, wo die all­ge­mei­ne Impf­pflicht nicht käme, sor­ge dies in den Betrie­ben für enor­me Unru­hen. Aus Unsi­cher­heit dar­über, wie vie­le Mit­ar­bei­ten­de die Ein­rich­tun­gen im Som­mer noch an Bord hät­ten, wür­den vie­ler­orts Urlaubs­plä­ne gestri­chen. Auch beob­ach­te man durch die Bran­chen-Impf­pflicht eine Abwen­dung jun­ger Men­schen von den Pflegeberufen.

Für Sach­sen ist die Impf­pflicht beson­ders ein­schnei­dend: Seit Beginn der Impf­kam­pa­gne in Deutsch­land liegt das öst­li­che Bun­des­land bei den Impf­quo­ten auf dem letz­ten Platz unter den Län­dern. Auch gegen­wär­tig ist Sach­sen mit einer Quo­te von 65,8 Pro­zent zumin­dest ein­mal Geimpf­ter im Bun­des­ver­gleich abge­schla­gen Letzter.

Nur 48,8 Pro­zent haben dort min­des­tens eine Dritt­imp­fung erhal­ten – als ein­zi­ges Bun­des­land liegt Sach­sen hier aktu­ell unter der 50-Pro­zent-Mar­ke. Ent­spre­chend schlägt sich hier die Bran­chen-Impf­pflicht stär­ker auf die Ein­rich­tun­gen durch, wie auch die ein­gangs zitier­ten Zah­len der RND-Umfra­ge aus Dres­den nahelegen.

Verdi: Impfpflicht für Pflegekräfte nicht mehr zu vermitteln

Unter­des­sen geht die Debat­te um die Teil-Impf­pflicht wei­ter. Meh­re­re Gesell­schaf­ten und Trä­ger, sowie auch Stim­men aus der Poli­tik hat­ten sich in ver­gan­ge­ner Zeit für eine Rück­nah­me der nur für Gesund­heit und Pfle­ge gel­ten­den Impf­ver­pflich­tung aus­ge­spro­chen. Auch die Gewerk­schaft Ver­di sieht den Zeit­punkt gekom­men, die Impf­pflicht auf­zu­he­ben. „Tat­säch­lich kann mit dem Schei­tern der all­ge­mei­nen Impf­pflicht den Beschäf­tig­ten im Gesund­heits­we­sen nicht mehr ver­mit­telt wer­den, war­um aus­ge­rech­net sie, die seit zwei Jah­ren die Last der Pan­de­mie tra­gen, hier wei­ter beson­de­ren Pflich­ten unter­lie­gen sol­len“, so Gens­ter. „Ins­be­son­de­re dann, wenn um sie her­um gera­de alle Beschrän­kun­gen fal­len und in vie­len Lebens­be­rei­chen gelo­ckert wird. Das alles dele­gi­ti­miert eine Ein­rich­tungs-Impf­pflicht immer mehr, und daher sehen wir sie auch sehr kritisch.“

Wenn sich gegen Ende des Jah­res die Infek­ti­ons­la­ge wie­der ver­schlech­te­re und sich die Poli­tik ange­sichts des­sen für einen neu­en Anlauf zur Impf­pflicht ent­schei­det, müs­se die­ser all­ge­mein­gül­tig sein. „Wir müs­sen schau­en, wie sich die pan­de­mi­sche Situa­ti­on zum Herbst ent­wi­ckelt. Alles muss getan wer­den, um den Schutz der vul­nerablen Bevöl­ke­rungs­grup­pen sicher­zu­stel­len – aber dann bit­te auch unter Ein­bin­dung aller, nicht nur der Beschäf­tig­ten in Gesund­heit und Pflege.“