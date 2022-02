Bay­ern schrei­tet mal wie­der voran

Bay­ern will die ab Mit­te März vor­ge­se­he­ne ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht für Pfle­ge­kräf­te vor­erst nicht umset­zen. Er sei dafür, hier „groß­zü­gigst“ vor­zu­ge­hen, „was de fac­to auf ein Aus­set­zen des Voll­zugs hin­aus­läuft“, sag­te CSU-Chef und Minis­ter­prä­si­dent Mar­kus Söder am Mon­tag im Anschluss an eine Sit­zung des CSU-Vor­stands in Mün­chen. Für wie vie­le Mona­te dies gel­ten wer­de, sei aller­dings noch offen.

Als Begrün­dung nann­te Söder, dass die Impf­pflicht die Pfle­ge­si­tua­ti­on deut­lich ver­schlim­mern könne.

Die soge­nann­te ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht, die eigent­lich ab dem 15. März grei­fen soll, wur­de im Infek­ti­ons­schutz­ge­setz ver­an­kert. Kon­kret heißt es dort, dass die Beschäf­tig­ten bis zum 15. März ihrem Arbeit­ge­ber einen Impf- oder Gene­se­nen­nach­weis vor­le­gen müs­sen oder ein Attest, dass sie nicht geimpft wer­den können.

Wird der Nach­weis nicht vor­ge­legt, muss das Gesund­heits­amt infor­miert wer­den. Das kann, wenn trotz anschlie­ßen­der Auf­for­de­rung inner­halb einer Frist kein Nach­weis vor­ge­legt wird, ein Betre­tungs- oder Tätig­keits­ver­bot für die Kli­nik oder Pfle­ge­ein­rich­tung aussprechen.

Weitere Öffnungsschritte jenseits der Pflege geplant

Zudem streicht Bay­ern die Sperr­stun­de in der Gas­tro­no­mie und lässt wie­der mehr Zuschau­er bei Sport­ver­an­stal­tun­gen und in der Kul­tur zu. Thea­ter, Kinos und ande­re Kul­tur­stät­ten dür­fen künf­tig wie­der 75 Pro­zent der Plät­ze ver­ge­ben, bei Sport­ver­an­stal­tun­gen lie­ge die Gren­ze bei 50 Pro­zent der Plät­ze oder maxi­mal 15.000 Zuschau­ern, sagt Minis­ter­prä­si­dent Söder.

Auch für Fri­seu­re und ande­re kör­per­na­he Dienst­leis­ter wür­den die Vor­schrif­ten gelo­ckert, hier gel­te künf­tig wie­der eine 3G-Rege­lung bei gleich­zei­ti­ger Mas­ken­pflicht – das bedeu­tet, dass auch Unge­impf­te mit tages­ak­tu­el­lem Test zuge­las­sen wer­den. Söder spricht von einer „sanf­ten und kon­trol­lier­ten Öff­nung“. Trotz der stei­gen­den Inzi­denz dro­he kei­ne Über­for­de­rung der Kran­ken­häu­ser und des Gesund­heits­sys­tems mehr. Es gel­te nun, die „Tür durch die Coro­na­wand“ zu fin­den, sag­te der Minis­ter­prä­si­dent des Freistaates.

Impfpflicht: Verfassungsbeschwerden nehmen zu

Dem Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt lie­gen inzwi­schen 74 Ver­fas­sungs­be­schwer­den von rund 300 Klä­ge­rin­nen und Klä­gern aus Kli­ni­ken, Arzt­pra­xen und Pfle­ge­diens­ten gegen die ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht für Gesund­heits- und Pfle­ge­per­so­nal vor. Die­se sehen ihre Grund­rech­te ver­letzt, mel­de­te das Nach­rich­ten­por­tal „Focus Online“. In knapp 60 Fäl­len han­de­le es sich um Eilanträge.

„Ein Ent­schei­dungs­ter­min in den Ver­fah­ren“ sei „noch nicht abseh­bar“, sag­te Gerichts­spre­cher Pas­cal Schel­len­berg. Da die Impf­pflicht bereits Mit­te März in Kraft tre­ten soll, sei zu erwar­ten, dass die zustän­di­gen Rich­te­rin­nen und Rich­ter in Karls­ru­he bis spä­tes­tens Anfang März klä­ren wer­den, ob die Rege­lung zur Impf­pflicht – wie von den Klä­ge­rin­nen und Klä­gern ange­strebt – „außer Voll­zug“ gesetzt wer­de oder nicht, berich­te­te das Nach­rich­ten­por­tal weiter.

Dabei müss­te das höchs­te deut­sche Gericht nicht über sämt­li­che und in der Sache gleich­ge­la­ger­te Ver­fas­sungs­be­schwer­den befin­den. Die Ent­schei­dung in einem ein­zi­gen Fall wür­de sich dann auch auf alle ande­ren Beschwer­den beziehen.

Das Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­um räum­te auf Nach­fra­ge der Rechts­de­pe­sche zuletzt bereits ein, dass eine kon­se­quen­te Umset­zung vor­erst nicht mög­lich sein wird.

Quel­len: Staats­kanz­lei Bay­ern, Focus, Bundesgesundheitsministerium