Die meisten spüren nach einer Corona-Schutzimpfung nur wenige Tage eine Impfreaktion. Einige wenige kämpfen noch Monate danach mit schweren Nebenwirkungen. Welche Schädigungen überhaupt in Zusammenhang mit einer Impfung auftreten können und was der Unterschied zwischen Impfschaden, ‑reaktion und ‑komplikation ist, lesen Sie in diesem Beitrag.

Noch immer sind vie­le Men­schen in Deutsch­land nicht gegen das Coro­na­vi­rus geimpft – ein mög­li­cher Impf­scha­den lässt eini­ge zögern. Auch der neue Impf­stoff Nova­vax (ein soge­nann­ter Tot­impf­stoff), der als Hoff­nungs­trä­ger für die fest­ge­fah­re­ne Impf­kam­pa­gne der Regie­rung galt, konn­te die Impf­quo­te in Deutsch­land nicht wie gewünscht anhe­ben. Laut einer reprä­sen­ta­ti­ven Cos­mo-Umfra­ge nen­nen die meis­ten Unge­impf­ten Sicher­heits­be­den­ken als Haupt­grund gegen die Imp­fung. Auch die Angst vor „Spät­fol­gen“ lässt vie­le zögern, sich doch imp­fen zu lassen.

Spät­fol­gen, die erst vie­le Mona­te oder Jah­re nach einer Imp­fung auf­tre­ten, sind aller­dings nicht bekannt. Cars­ten Watzl, Gene­ral­sek­tre­tär der Deut­schen Gesell­schaft für Immu­no­lo­gie, sag­te dazu: „Vie­le Men­schen ver­ste­hen dar­un­ter Neben­wir­kun­gen, die erst vie­le Mona­te oder Jah­re nach einer Imp­fung auf­tre­ten (…). Aber das ist falsch!“

Lang­zeit­fol­gen bei Imp­fun­gen sind dem­nach sel­te­ne Neben­wir­kun­gen, die inner­halb weni­ger Wochen nach der Imp­fung auf­tre­ten. Eine Imp­fung ruft eine Immun­re­ak­ti­on her­vor, die nach weni­gen Wochen abge­schlos­sen ist und der Impf­stoff aus dem Kör­per ver­schwun­den. „Daher pas­sie­ren Neben­wir­kun­gen immer recht kurz nach der Imp­fung“, so Watzl weiter.

Nebenwirkungen treten meist nach wenigen Tagen auf

Das Paul-Ehr­lich-Insti­tut (PEI) in Deutsch­land sam­melt seit Jahr­zehn­ten Ver­dachts­mel­dun­gen zu Neben­wir­kun­gen sämt­li­cher Imp­fun­gen – so auch zur Coro­na-Schutz­imp­fung. Das PEI teilt in die­sem Zusam­men­hang mit: „Die Erfah­run­gen mit vie­len Impf­stof­fen über vie­le Jah­re haben gezeigt, dass die meis­ten Neben­wir­kun­gen kur­ze Zeit nach der Imp­fung auf­tre­ten“. Die meis­ten Kom­pli­ka­tio­nen und Neben­wir­kun­gen tre­ten somit weni­ge Tage nach der Imp­fung auf, in Ein­zel­fäl­len auch nach weni­gen Mona­ten. Doch auch das PEI sagt ganz klar, dass Lang­zeit­fol­gen von Impf­stof­fen, die erst Jah­re nach der Imp­fung ein­tre­ten, nicht bekannt sind und somit auch nicht befürch­tet wer­den müssen.

Trotz­dem kann es natür­lich zu Neben­wir­kun­gen kom­men, die zwar nicht erst vie­le Mona­te nach der Imp­fung auf­tre­ten, aber dafür für vie­le Mona­te bis Jah­re anhal­ten – auch bei der Imp­fung gegen Covid-19. Hier kann zwi­schen Impf­re­ak­ti­on, Impf­kom­pli­ka­ti­on und Impf­scha­den unter­schie­den wer­den. Im Fal­le eines Impf­scha­dens haben Betrof­fe­ne sogar Anspruch auf finan­zi­el­le Ent­schä­di­gun­gen, ent­spre­chend ist es wich­tig, genau über die defi­ni­to­ri­schen Unter­schie­de Bescheid zu Wis­sen. Das Robert-Koch-Insti­tut unter­schei­det hier­bei zwi­schen Impf­re­ak­tio­nen, Impf­kom­pli­ka­tio­nen und Impfschäden.

Impfreaktion

Wie bereits ange­merkt lösen Schutz­imp­fun­gen Immun­re­ak­tio­nen im Kör­per aus. Die­se sind auch gewünscht, denn der Impf­stoff zeigt dem Immun­sys­tem, wie es das Coro­na­vi­rus bekämp­fen kann. Als Impf­re­ak­tio­nen tre­ten des­halb des öfte­ren Schmer­zen, Rötun­gen und Schwel­lun­gen an der Ein­stich­stel­le auf. Aber auch All­ge­mein­re­ak­tio­nen wie Fie­ber, Unwohl­sein, Müdig­keit und Kopf- oder Mus­kel­schmer­zen kön­nen auf­tre­ten. Die­se Beschwer­den klin­gen in der Regel nach weni­gen Tagen ab und sind ledig­lich ein Zei­chen dafür, dass der Kör­per auf die Imp­fung reagiert und das Immun­sys­tem Anti­kör­per gegen das Virus bil­det. In die­sem Zusam­men­hang spricht man von uner­wünsch­ten Arzneimittelwirkungen.

Impfkomplikation

Bei einer Impf­kom­pli­ka­ti­on han­delt es sich hin­ge­gen um eine schwer­wie­gen­de uner­wünsch­te Arz­nei­mit­tel­wir­kung. Sie gehen über das übli­che Aus­maß einer Impf­re­ak­ti­on hin­aus und sind schwe­re Neben­wir­kun­gen, die den Gesund­heits­zu­stand der betrof­fe­nen Per­son deut­lich belas­ten. Sie sind des­halb mel­de­pflich­tig und müs­sen doku­men­tiert wer­den. In § 6 Abs. 1 des Infek­ti­ons­schutz­ge­set­zes (IfSG) ist dies gere­gelt: Allein der Ver­dacht einer über das übli­che Maß einer Impf­re­ak­ti­on hin­aus­ge­hen­den gesund­heit­li­chen Schä­di­gung ist nament­lich mel­de­pflich­tig. Dies geschieht meist über die Ärz­te und Ärz­tin­nen direkt an die Gesundheitsämter.

Die­se sind nach § 11 Abs. 4 IfSG dazu ver­pflich­tet, die ihnen gemel­de­ten Ver­dachts­fäl­le der zustän­di­gen Lan­des­be­hör­de und dem PEI zu mel­den. Dar­über hin­aus gibt es die Mög­lich­keit sich direkt an die Impf­stoff­her­stel­ler oder das PEI zu wenden.

In den Auf­klä­rungs­merk­blät­tern des RKI zu den Schutz­imp­fun­gen gegen Covid-19 ist auf­ge­führt, wel­che Impf­kom­pli­ka­tio­nen auf­tre­ten kön­nen. Bei mRNA-Impf­stof­fen wur­den fol­gen­de Impf­kom­pli­ka­tio­nen doku­men­tiert: Gesichts­läh­mun­gen, ana­phy­lak­ti­sche Reak­tio­nen (all­er­gi­sche Sofort­re­ak­tio­nen), Myo­kar­di­tis (Herz­mus­kel­ent­zün­dung) und Perikar­di­tis (Herz­beu­tel­ent­zün­dung).

Bei Vek­tor-Impf­stof­fen wur­den fol­gen­de Impf­kom­pli­ka­tio­nen doku­men­tiert: Über­emp­find­lich­keit und Nes­sel­sucht, ana­phy­lak­ti­sche Reak­tio­nen, Sinus­ven­en­throm­bo­sen (in Zusam­men­hang mit Throm­bo­zy­to­pe­nie), venö­se Throm­bo­em­bo­lien, Kapil­lar­leck­syn­drom, Guil­lain-Bar­ré-Syn­drom und Ent­zün­dun­gen des Rücken­marks. Bei pro­te­in­ba­sier­ten Impf­stof­fen lie­gen noch kei­ne aus­rei­chen­den Daten vor, um sel­te­ne und sehr sel­te­ne uner­wünsch­te Wir­kun­gen erken­nen zu können.

Das PEI hat in einem Sicher­heits­be­richt sämt­li­che ihm gemel­de­ten Ver­dachts­fäl­le über Neben­wir­kun­gen und Impf­kom­pli­ka­tio­nen im Zusam­men­hang mit einer Coro­na-Schutz­imp­fung zusam­men­ge­tra­gen. In sei­nem Sicher­heits­be­richt merkt das PEI an, dass nach der­zei­ti­gem Kennt­nis­stand schwer­wie­gen­de Neben­wir­kun­gen sehr sel­ten sei­en und nichts an dem posi­ti­ven Nut­zen-Risi­ko-Ver­hält­nis der Coro­na-Imp­stof­fen ändern.

Impfschaden

Bei Impf­schä­den kommt die zeit­li­che Kom­po­nen­te ins Spiel. Sehr sel­ten kön­nen Impf­kom­pli­ka­tio­nen so schwer­wie­gend sein, dass län­ger­fris­ti­ge gesund­heit­li­che oder wirt­schaft­li­che Fol­gen für Betrof­fe­ne auf­tre­ten kön­nen. Nach § 2 IfSG ver­steht man unter einem Impf­scha­den „die gesund­heit­li­che und wirt­schaft­li­che Fol­ge einer über das übli­che Aus­maß einer Impf­re­ak­ti­on hin­aus­ge­hen­den gesund­heit­li­chen Schä­di­gung durch die Schutz­imp­fung; ein Impf­scha­den liegt auch vor, wenn mit ver­meh­rungs­fä­hi­gen Erre­gern geimpft wur­de und eine ande­re als die geimpf­te Per­son geschä­digt wurde.“

Ob ein Impf­scha­den vor­liegt, kön­nen sich Betrof­fe­ne durch einen Antrag aner­ken­nen las­sen. Dies ist Auf­ga­be des Ver­sor­gungs­am­tes im jewei­li­gen Bun­des­land. Soll­te das Ver­sor­gungs­amt eine ableh­nen­de Ent­schei­dung fäl­len, kön­nen Betrof­fe­ne den Rechts­weg über die Sozi­al­ge­rich­te wählen.

Wer einen aner­kann­ten Impf­scha­den durch eine öffent­lich emp­foh­le­ne Schutz­imp­fung davon­trägt, dem steht nach § 60 IfSG eine Ver­sor­gung nach dem Bun­des­ver­sor­gungs­ge­setz zu. Damit ein Impf­scha­den aner­kannt wer­den kann, müs­sen die gesund­heit­li­chen Schä­di­gun­gen län­ger als sechs Mona­te vor­lie­gen. Lie­gen Fol­gen eines Impf­scha­dens nicht län­ger als sechs Mona­te vor und hei­len die­se auch noch fol­gen­los ab, haben die Betroff­nen kei­nen Anspruch auf eine Entschädigungsleistung.

Quel­le: RKI, PEI