Aufgrund der Corona-Pandemie sind zahlreiche Veranstaltungen bereits abgesagt oder verlegt worden, so auch bereits der JHC der PWG-Seminare und des G&S Verlages, der auf den 17. September 2020 verschoben wurde. Auch zum Donnerstag, 26. November 2020, laden wir zur bereits 13. Auflage des Interdisziplinären WundCongresses (IWC) in Köln ein, das große branchenübergreifende Treffen rund um das Wundmanagement in Medizin und Pflege. Veranstaltungsort sind wieder die Sartory-Säle in der Kölner Innenstadt.

Der Interdisziplinäre WundCongress (IWC) in Köln schaut auf neue Konzepte in der Wundbehandlung

Sämt­li­che zeit­na­hen Ver­an­stal­tun­gen sind auf­grund der Ver­brei­tung des Coro­na­vi­rus abge­sagt und ver­legt wor­den wor­den. Ger­ne wei­sen die PWG-Semi­na­re und der G & S Ver­lag jedoch bereits jetzt dar­auf hin, dass der Inter­dis­zi­pli­nä­re Wund­Con­gress (IWC) am Ende des Jah­res statt­fin­den wird. „Wund­ver­sor­gung neu gedacht“ lau­tet dies­mal das Mot­to der ganz­tä­gi­gen Zusam­men­kunft, auf der regel­mä­ßig mehr als 1.000 Teil­neh­mer erwar­tet wer­den und die 2019 die Rekord­mar­ke von 1.100 Kon­gress­gäs­ten erreich­te. Wir wol­len gezielt auf neue tech­ni­sche, medi­zi­ni­sche, evi­denz­ba­sier­te und psy­cho­lo­gi­sche Behand­lungs­an­sät­ze in der Arbeit mit chro­ni­schen Wun­den schau­en.

So spricht PD Dr. Niels Lah­mann, stell­ver­tre­ten­der Lei­ter der For­schungs­grup­pe Ger­ia­trie und Lei­ter der AG Pfle­ge­for­schung an der Ber­li­ner Cha­rité zum The­ma „Smar­te digi­ta­le Lösun­gen in der Wund­ver­sor­gung“. Ger­hard Schrö­der – nicht der Alt­kanz­ler, son­dern das gleich­na­mi­ge Bei­rats­mit­glied der Initia­ti­ve Chro­ni­sche Wun­den (ICW) und der DNQP-Exper­ten­grup­pe für die Pfle­ge von Men­schen mit chro­ni­schen Wun­den – refe­riert zur wich­ti­gen Rol­le der the­ra­peu­ti­schen Arzt-Pati­en­ten-Kom­mu­ni­ka­ti­on für den The­ra­pie­er­folg.

Nach der Mit­tags­pau­se setzt sich Dr. Wal­ter Wet­zel-Roth, Fach­arzt für Chir­ur­gie aus dem all­gäui­schen Buch­loe, in „Die Rache der Pla­ce­bos“ mit dem Sinn und Unsinn von Stu­di­en höchst­mög­li­cher Evi­denz in der Wund­be­hand­lung aus­ein­an­der. Auch Hei­ke Sen­ge, Geschäfts­füh­re­rin der Pfle­ge­aka­de­mie Nie­der­rhein und eben­falls ICW-Bei­rats­mit­glied, beleuch­tet in „Hat die Wun­de eine Psy­che?“ die see­li­sche Kom­po­nen­te der The­ra­pie. Kon­gress­prä­si­dent Prof. Dr. Vol­ker Groß­kopf geht in „Habe ich das Recht auf eine Wun­de?“ auf die Fäl­le ein, bei denen Behand­lungs­mög­lich­kei­ten auf Pati­en­ten­sei­te an ihre Gren­zen sto­ßen.

Ergänzt wird das Pro­gramm durch Satel­li­ten­sym­po­si­en, von denen zum jet­zi­gen frü­hen Zeit­punkt bereits vier fest­ste­hen: Auf Ein­la­dung der Berufs­ge­nos­sen­schaft für Gesund­heits­dienst und Wohl­fahrts­pfle­ge (BGW) geht es in „Der Robo­ter – mein neu­er Kol­le­ge!“ über den Tech­nik­ein­satz im Wund­ma­nage­ment; die Loh­mann & Rau­scher GmbH lädt ein zur Gesprächs­run­de „Digi­tal meets Pra­xis“. Auch die Paul Hart­mann AG ver­mit­telt Wis­sens­wer­tes aus der Wund­ver­sor­gung in einem eige­nen Sym­po­si­um. Prak­ti­sche Hil­fe­stel­lun­gen wer­den in dem Work­shop der Sig­va­ris GmbH ange­bo­ten. Genaue Pro­gramm­in­hal­te hier­zu wer­den in Kür­ze auf der Kon­gress­web­sei­te bekannt gege­ben.

Fer­ner befin­den sich wei­te­re Begleit­ver­an­stal­tun­gen, die für Kon­gress­gäs­te ohne zusätz­li­che Kos­ten besuch­bar sind, in der Pla­nung. Dar­über hin­aus lädt die gro­ße Indus­trie­aus­stel­lung in den Foy­ers des Sarto­ry-Zen­trums zum Bum­meln ein.

Für Teil­neh­mer win­ken Fort­bil­dungs­punk­te bei der Aka­de­mie ZWM/Kammerlander (8 Punk­te), der Deut­schen Gesell­schaft für Wund­hei­lung und Wund­be­hand­lung e.V. (3 Punk­te) sowie der Regis­trie­rung beruf­lich Pfle­gen­der (6 Punk­te). Die Aner­ken­nung von Fort­bil­dungs­punk­ten ist bei wei­te­ren Orga­ni­sa­tio­nen bean­tragt und wer­den nach Ver­ga­be auf der Kon­gress­home­page ver­öf­fent­licht.

Bereits heu­te haben sich knapp 200 Teil­neh­mer zum IWC 2020 ange­mel­det. Aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen zu Pro­gramm, Refe­ren­ten, Aus­stel­ler, Anrei­se und den Tagungs­ort Köln fin­den Sie auf der IWC-Web­site unter www.wundcongress.de.

