Gefäßprotektion gleich Wundprotektion?

Der Zusammenhang zwischen Gefäßerkrankungen und Wunden – Prof. Dr. Knut Kröger erklärt was es mit seinem Vortrag „Gefäßprotektion gleich Wundprotektion?“ auf sich hat. Mehr dazu gibt’s auf dem IWC 2019 am 28.11. in Köln. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten unter www.wundcongress.de

Gepostet von Interdisziplinärer WundCongress am Montag, 15. Juli 2019