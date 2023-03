Anzeige

Für mehr Vielfalt und Sensi­bi­li­tät auch in der Pflege

Auch in 2023 lobt die Korian Stiftung für Pflege und würde­vol­les Altern den Preis für Vielfalt und Respekt in der Pflege aus: „Diver­si­tät ist ein Thema, das uns alle angeht, mit dem wir täglich zu tun haben und das mit der Pflege und in der Pflege nicht aufhört. Die Welt ist bunt, vielfäl­tig so wie die Lebens­bio­gra­fien der Menschen, die in einer Pflege­ein­rich­tung arbei­ten oder dort betreut werden“, sagt Elisa­beth Schar­fen­berg, die Vorstän­din der Stiftung.

Diver­si­tät: Pflege­all­tag sensi­bler gestal­ten

Hier geht es zur Bewer­bung!

Zur Bewer­bung aufge­ru­fen sind einzelne

Teams

Pflege­dienst­leis­ter

Insti­tu­tio­nen oder Projekte, die nachhal­tige Ideen und Konzepte entwor­fen haben und bereits erste Maßnah­men ergrei­fen, um den Pflege­all­tag diver­si­täts­sen­si­bler zu gestal­ten.

Wie Schar­fen­berg betont, geht es darum für die Unter­schied­lich­keit zu sensi­bi­li­sie­ren, für neue Kennt­nisse und Erfah­run­gen offen zu sein und zu lernen.

„Wer das erkannt hat und in seinem Pflege­all­tag umsetzt, ist Vorbild für alle, die sich noch nicht auf dem Weg der diver­si­täts­sen­si­blen Pflege gemacht haben.“ Diese Vorbild­funk­tion solle ausge­zeich­net werden.

Der Sturz – eine Haftungs­falle für das Gesund­heits­we­sen? Besuchen Sie hierzu am 11. Mai 2023 in Köln die Pflege­fort­bil­dung des Westens – JHC. Es erwar­ten Sie infor­ma­tive Vorträge und ein spannen­des Innova­ti­ons­fo­rum. Jetzt Plätze sichern

Der Stiftungs­a­ward wird im Rahmen des Deutschen Pflege­ta­ges im Herbst 2023 verlie­hen und ist mit einem Preis­geld in Höhe von 2.000 Euro dotiert. Noch bis zum 15. Mai 2023 sind Bewer­bun­gen über die Website der Stiftung möglich.