Wes­ter­fell­haus: „Mit der Neu­re­ge­lung im GVWG bringt die Bun­des­re­gie­rung neu­en Schwung„ Foto: Hol­ger Gross

Groß­kopf: Wie­so wird in dem Gesetz zwi­schen Pfle­ge­hilfs­mit­tel und Hilfs­mit­tel unterschieden?

Wes­ter­fell­haus: Damit Pfle­ge­be­dürf­ti­ge zügi­ger für sie geeig­ne­te Pfle­ge­hilfs­mit­tel oder Hilfs­mit­tel erhal­ten, ist vor­ge­se­hen, dass Pfle­ge­fach­kräf­te zukünf­tig für Pfle­ge­be­dürf­ti­ge, die sie pfle­ge­risch betreu­en und daher die häus­li­che Pfle­ge­si­tua­ti­on gut ken­nen, Emp­feh­lun­gen zur Hilfs­mit­tel- und Pfle­ge­hilfs­mit­tel­ver­sor­gung abge­ben kön­nen. Eine Unter­schei­dung zwi­schen Hilfs­mit­tel und Pfle­ge­hilfs­mit­tel ist auch wei­ter­hin sys­tem­be­dingt erfor­der­lich, da die­sen grund­sätz­lich unter­schied­li­che Kos­ten­trä­ger (Kran­ken- bzw. Pfle­ge­kas­se) zuge­ord­net sind. Dane­ben gibt es Hilfs­mit­tel und Pfle­ge­hilfs­mit­tel, die sowohl den in SGB V als auch den in SGB XI genann­ten Zwe­cken die­nen kön­nen (soge­nann­te dop­pel­funk­tio­na­le Hilfs­mit­tel). Für Hilfs­mit­tel und Pfle­ge­hilfs­mit­tel, die ins­be­son­de­re der Erleich­te­rung der Pfle­ge und der Ermög­li­chung einer selb­stän­di­gen Lebens­füh­rung die­nen, soll nun rich­ti­ger­wei­se eine Emp­feh­lung durch Pfle­ge­fach­kräf­te mög­lich werden.

Groß­kopf: Nach § 40 SGB XI soll die Mög­lich­keit der Hilfs­mit­tel­emp­feh­lung durch Pfle­ge­fach­kräf­te ab dem 1. Juli 2021 erfol­gen. Wie sind die Kas­sen dar­auf vor­be­rei­tet und wie weist die Pfle­ge­fach­kraft ihre Aus­bil­dungs­kom­pe­tenz nach?

Wes­ter­fell­haus: Der Gesetz­ge­ber gibt dem Spit­zen­ver­band Bund der Kran­ken­kas­sen auf, bis zum 31. Dezem­ber 2021 in Richt­li­ni­en die Hilfs­mit­tel und Pfle­ge­hilfs­mit­tel, die sich für das Ver­fah­ren eig­nen und die hier­für erfor­der­li­che Eig­nung der Pfle­ge­fach­kraft sowie das Nähe­re zur Emp­feh­lung bei Antrag­stel­lung fest­zu­le­gen. Für die Wir­kung der Emp­feh­lung wird in der Regel eine Qua­li­fi­ka­ti­on der Pfle­ge­fach­kraft nach dem Pfle­ge­be­ru­fe­ge­setz (PflBG) als aus­rei­chend ange­se­hen. Gemäß PflBG ist unter ande­rem die Erhe­bung und Fest­stel­lung des indi­vi­du­el­len Pfle­ge­be­darfs Aus­bil­dungs­ziel. Für Per­so­nen mit Abschlüs­sen nach dem bis­he­ri­gen Kran­ken­pfle­ge­ge­setz und dem bis­he­ri­gen Alten­pfle­ge­ge­setz gilt die Qua­li­fi­ka­ti­on eben­falls als aus­rei­chend, da im PflBG auch fest­ge­legt wur­de, dass deren Erlaub­nis zum Füh­ren der Berufs­be­zeich­nung wei­ter­hin gilt.

Groß­kopf: Kann ab dem 1. Juli der gesam­te Hilfs­mit­tel­ka­ta­log emp­foh­len werden?

Wes­ter­fell­haus: Es kön­nen die Hilfs­mit­tel und Pfle­ge­hilfs­mit­tel emp­foh­len wer­den, die den Zie­len des § 40 SGB XI ent­spre­chen, das heißt die zur Erleich­te­rung der Pfle­ge oder zur Lin­de­rung von Beschwer­den des Pfle­ge­be­dürf­ti­gen bei­tra­gen oder dem Pfle­ge­be­dürf­ti­gen eine selb­stän­di­ge­re Lebens­füh­rung ermöglichen.

Groß­kopf: War­um gibt es bezüg­lich der Sub­sti­tu­ti­on ärzt­li­cher Auf­ga­be auf ent­spre­chend aus­ge­bil­de­te Pfle­ge­fach­kräf­te wie­der­um nur ein Modell­pro­jekt gemäß § 64d SGB V. Wie­so wird nach mitt­ler­wei­le 13 Jah­re die­se Idee nicht in den Wirk­be­trieb überführt?

Wes­ter­fell­haus: Die gesetz­lich längst mög­li­che und auch schon in der Kon­zer­tier­ten Akti­on Pfle­ge dis­ku­tier­te Heil­kun­de­über­tra­gung war bis­lang auf­grund zu kom­pli­zier­ter Ver­fah­ren und man­gels (Eigen-) Inter­es­se bestimm­ter Betei­lig­ter nicht genutzt wor­den. Mit der nun im GVWG vor­ge­se­he­nen Rege­lung bringt die Bun­des­re­gie­rung neu­en Schwung in die­ses Ver­fah­ren und ver­pflich­tet die Kas­sen zu Modell­vor­ha­ben in allen Bun­des­län­dern. Dies ist ein wich­ti­ger Mei­len­stein auf dem Weg in die Regel­ver­sor­gung. Und Pfle­ge­fach­per­so­nen kön­nen nun end­lich zei­gen was sie kön­nen und das anwen­den und tun, was sie gelernt haben und wofür sie schon lan­ge hoch qua­li­fi­ziert sind.

Zur Per­son:

Dr. Andre­as Wes­ter­fell­haus ist Bevoll­mäch­tig­ter der Bun­des­re­gie­rung für Pfle­ge. Der Fami­li­en­va­ter ist gelern­ter Kran­ken­pfle­ger und stu­dier­ter Päd­ago­ge. Er ist seit dem 15. April 2018 im Amt.