Wäschereien sind systemrelevant. Das hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) vor kurzem entschieden. Wir schauen hinter die Kulissen. Wer arbeitet dort, was sind das für Menschen und welche persönliche Motivation haben sie, Hygiene als systemische Aufgabe zu verstehen? Christine Hermes-Köhler (53) aus Bayern ist einer dieser Menschen. In unserem Interview gibt sie Auskunft.

Chris­ti­ne Her­mes-Köh­ler: Pro­duk­ti­ons­lei­te­rin und Beauf­trag­te für Produktionshygiene

Rechts­de­pe­sche: Was bedeu­tet Hygie­ne für Sie?

Chris­ti­ne Her­mes-Köh­ler: Hygie­ne gehört im All­tag zu allen Lebens­be­rei­chen, per­sön­lich und beruf­lich, um die indi­vi­du­el­le Gesund­heit jedes Ein­zel­nen zu erhal­ten, zu schüt­zen, zu stär­ken und nicht zu gefähr­den. Hier­zu sind bestimm­te Maß­nah­men ein­zu­hal­ten und umzu­set­zen, im Pri­va­ten die Kennt­nis­se der Hygie­ne­re­geln und im All­ge­mei­nen und beruf­lich die ein­zel­nen Punk­te des Hygie­ne­plans in den ver­schie­de­nen Abteilungen.

Seit der Pan­de­mie sind natür­lich alle Punk­te dies­be­züg­lich noch­mal inten­si­ver in Sachen der Durch­füh­rung und Umset­zung zu betrach­ten. Wobei die­se Hygie­ne­maß­nah­men vor­her schon strengs­tens durch­ge­führt und auch über regel­mä­ßi­ge Kon­trol­len über­prüft wor­den sind.

Rechts­de­pe­sche: Wie sind Sie per­sön­lich in Ihren Beruf gekom­men, was hat sie ange­trie­ben? Gab es da eine Initi­al­zün­dung in Ihrem Leben oder eine beson­de­re Begegnung?

Chris­ti­ne Her­mes-Köh­ler: Zu mei­ner Berufs­aus­bil­dung bin ich rein zufäl­lig gekom­men und es war auch zuge­ben nicht der Traum­job (was auch immer das für jeden ist), den ich erler­nen woll­te. Apo­the­ke­rin wäre ich ger­ne gewor­den. Nun ja, es hat wohl alles sei­ne Bestim­mung und ich woll­te hier das Bes­te dar­aus machen und habe die Aus­bil­dung mit einem Diplom-Inge­nieur der Tex­til­tech­nik abgeschlossen.

Rechts­de­pe­sche: Was moti­viert Sie, täg­lich die­sen Job zu machen?

Chris­ti­ne Her­mes-Köh­ler: Die täg­li­che Her­aus­for­de­rung aus Tech­nik, Per­so­nal­be­darf, Logis­tik und das Jon­glie­ren mit gro­ßen und klei­nen Pro­ble­men und deren Lösun­gen macht jeden Tag aufs neue Spaß und for­dert von allen im Team die gan­ze Ener­gie und Auf­merk­sam­keit. Am Ende des Tages alles in guter Qua­li­tät und Quan­ti­tät und einem Lächeln der Mit­ar­bei­ter bewäl­tigt zu haben, das ist der Antrieb für mich. Das macht rich­tig Spaß, auch wenn es manch­mal an die eige­nen phy­si­schen und psy­chi­schen Gren­zen stößt.

Vor allem der Umgang mit Men­schen, mei­nen Kol­le­gen aus ver­schie­dens­ten Natio­nal­tä­ten, macht den Arbeits­all­tag immer aufs Neue inter­es­sant und ein­zig­ar­tig. Ich bedaue­re, dass ich für die Belan­ge und Sor­gen der Mit­ar­bei­ter nicht immer die gebüh­ren­de Auf­merk­sam­keit und Zeit auf­brin­gen kann. Das ist im All­tags­ge­schäft lei­der nicht immer mit der nöti­gen Beach­tung zu integrieren.

Rechts­de­pe­sche: Wie bewer­ten Sie die Tat­sa­che, dass Wäsche­rei­en jetzt „sys­tem­re­le­vant“ sind?

Chris­ti­ne Her­mes-Köh­ler: Als sys­tem­re­le­vant gel­ten alle Zulie­fe­rer des Gesund­heits­we­sens. Dazu gehö­ren wir als Dienst­leis­ter natür­lich auch und pro­fi­tie­ren in Sachen der Beschäf­ti­gung aller Mit­ar­bei­ter davon. Gera­de im Lock­down war die Arbeit essen­ti­ell, um Struk­tur in den All­tag der Mit­ar­bei­ter zu brin­gen, wenn z. B. der Rest der Fami­lie zu Hau­se blei­ben musste.

Rechts­de­pe­sche: War­um soll­ten alle Betrie­be, Kran­ken­häu­ser und Hei­me in Deutsch­land auf pro­fes­sio­nel­le Wäsche­rei­en setzen?

Chris­ti­ne Her­mes-Köh­ler: Die Arbeit unse­rer Bran­che ist mit kei­ner ande­ren Auf­be­rei­tung an Tex­ti­li­en zu ver­glei­chen. In Sachen Hygie­ne und der maß­ge­schnei­der­ten Auf­be­rei­tung, den gelis­te­ten Wasch­ver­fah­ren und auf­grund des geschul­ten Per­so­nals sind Wäsche­rei­en ein­fach ein­zig­ar­tig und dafür prädestiniert.

Rechts­de­pe­sche: Was kön­nen Wäsche­rei­en und die dort qua­li­fi­zier­ten Mit­ar­bei­ter leis­ten, was eine Heim­wä­sche bei­spiels­wei­se nicht kann?

Chris­ti­ne Her­mes-Köh­ler: Genau aus den eben genann­ten Grün­den, von der Arbeits­vor­be­rei­tung bis zur Expe­di­ti­on sind effi­zi­en­te Arbeits­struk­tu­ren und Abläu­fe gepaart mit den bes­ten Mit­ar­bei­tern am Werk.

Rechts­de­pe­sche: Wie bewer­ten Sie den Zusam­men­halt unter den Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen? Was schweißt zusam­men, gera­de in die­ser schier end­lo­sen Pandemie?

Chris­ti­ne Her­mes-Köh­ler: Wie über­all sind bei vie­len Fra­gen die Mit­ar­bei­ter unter­schied­li­cher Mei­nung. Das The­ma pola­ri­siert, ein gutes Arbeits­kli­ma und immer wie­der mut­ma­chen­de Ges­ten, aber auch Ver­ständ­nis der ver­schie­dens­ten Ansich­ten haben uns immer wie­der gehol­fen, nicht den Mut zu ver­lie­ren. Ich per­sön­lich backe immer mal für die gan­ze Mann­schaft und ver­tei­le Smi­leys zur Stimmungsverbesserung.

Rechts­de­pe­sche: Was wün­schen Sie sich für die nahe und fer­ne Zukunft? Haben Sie Ver­bes­se­rungs­vor­schlä­ge für Ihren Berufszweig?

Chris­ti­ne Her­mes-Köh­ler: Eine Auf­bes­se­rung unse­res Images, eine ande­re Wert­schät­zung für die­se Bran­che, die oft als „schmud­de­lig“ im All­tags­ver­ständ­nis gilt.

Rechts­de­pe­sche: Was for­dern Sie von der Politik?

Chris­ti­ne Her­mes-Köh­ler: Kei­ne Panik, son­dern Mut machen.

Rechts­de­pe­sche: Vie­len Dank für das Gespräch!

Zur Per­son: Chris­ti­ne Her­mes-Köh­ler wur­de in Thü­rin­gen gebo­ren, ist 53 Jah­re alt und arbei­tet seit 1991 beim pro­fes­sio­nel­len Tex­til­ser­vice­dienst­leis­ter Urzin­ger in Bay­ern. Sie hat zwei Kin­der und ist ver­hei­ra­tet. Als Diplom-Inge­nieu­rin für Tex­til­tech­nik wirkt sie in lei­ten­der Position.