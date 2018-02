Verfassungsbeschwerde Sieben Menschen klagen gegen Heimpflege

Es ist ein ungewöhnlicher Vorgang in der deutschen Rechtsgeschichte: Sieben Menschen, die aufgrund ihrer Lebenssituation damit rechnen müssen, in einem Pflegeheim untergebracht zu werden, haben eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingelegt. Ihr Vorwurf: In den Heimen wird gegen Art. 1 GG – die Unantastbarkeit der Menschenwürde – verstoßen. Unterstützt werden die Beschwerdeführer vom Sozialverband VdK.