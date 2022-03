Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer. Darauf macht der „Equal Pay Day“ an diesem Montag aufmerksam.

Der Lohn macht den Unterschied

Das Prin­zip ist ein­fach: Je nach Ent­wick­lung der Lohn­lü­cke zwi­schen den Geschlech­tern fällt der Tag jedes Jahr auf ein ande­res Datum. Im Jahr 2021 arbei­te­ten Frau­en so gese­hen von 1. Janu­ar bis 10. März qua­si umsonst – denn erst vom Equal Pay Day an ver­die­nen Frau­en, auf das Jahr gerech­net, genau­so viel Geld wie die Männer.

Bruttostundenverdienst: mehr als 4 Euro weniger für Frauen

Ins­be­son­de­re im über­wie­gend von Frau­en gepräg­ten Pfle­ge­be­ruf zeigt sich die unge­rech­te Lohn­ent­wick­lung. Frau­en erhiel­ten mit durch­schnitt­lich 19,12 Euro einen um 4,08 Euro gerin­ge­ren Brut­to­stun­den­ver­dienst als Män­ner (23,20 Euro), wie das Sta­tis­ti­sche Bun­des­amt (Desta­tis) mit­teil­te. Im Vor­jahr habe die­se Dif­fe­renz bei 4,16 Euro gele­gen. Über die ver­gan­ge­nen 15 Jah­re hin­weg sei der geschlech­ter­spe­zi­fi­sche Ver­dienst­ab­stand in Deutsch­land aller­dings zurück­ge­gan­gen: Im Jahr 2006 sei er mit 23 Pro­zent noch 5 Pro­zent­punk­te grö­ßer als 2021 gewesen.

Heil für mehr Lohngerechtigkeit

Bun­des­ar­beits­mi­nis­ter Huber­tus Heil (SPD) mahn­te anläss­lich des Akti­ons­tags mehr Lohn­ge­rech­tig­keit für Frau­en an. „Die Coro­na-Kri­se hat uns noch ein­mal vor Augen geführt, dass gera­de Frau­en unser Land am Lau­fen hal­ten. Nur in der Bezah­lung drückt sich das nicht aus. Das darf nicht so bleiben.“

Heil set­ze sich für mehr Lohn­ge­rech­tig­keit auf dem Arbeits­markt ein. Dazu gehör­ten bes­se­re Löh­ne in der Pfle­ge und die Erhö­hung des Min­dest­lohns auf 12 Euro, wovon vor allen Din­gen Frau­en profitierten.

Heil hob zudem „auch das Ein­tre­ten für eine höhe­re Tarif­bin­dung“ her­vor. Denn der soge­nann­te Gen­der Pay Gap – die Lohn­lü­cke der durch­schnitt­li­chen Ver­diens­te von Frau­en und Män­nern – wer­de über Tarif­ver­trä­ge „deut­lich verringert“.

Pflegepersonal steht „deutlich mehr“ zu

Die Poli­tik müs­se noch „deut­lich nach­steu­ern“, for­der­te indes der Deut­sche Berufs­ver­band für Pfle­ge­be­ru­fe (DBfK) Süd­ost. Des­sen Geschäfts­füh­re­rin, Mar­lie­se Bie­der­beck, sagte:

„Die Anfor­de­run­gen im Pfle­ge­be­ruf ent­wi­ckeln sich stän­dig wei­ter, das Gehalt der Pfle­ge­fach­per­so­nen ist aber nach wie vor weit ent­fernt von Gehäl­tern in Beru­fen, die klas­si­scher Wei­se von Män­nern gewählt werden.“

Der DBfK unter­stützt des­halb die Kern­for­de­run­gen des dies­jäh­ri­gen Equal Pay Day, wonach sich zusätz­li­che Qua­li­fi­zie­run­gen in der digi­ta­len Arbeits­welt auch im Gehalt nie­der­schla­gen müss­ten. Bie­der­beck zitier­te zudem die For­de­rung der Sozio­lo­gin von der Uni­ver­si­tät Duis­burg-Essen, Ute Klam­mer: Pfle­ge­fach­per­so­nen lägen unge­fähr auf dem glei­chen Belas­tungs­le­vel wie Inge­nieu­re und müss­ten daher auch so bezahlt werden.

Einstiegsgehalt in der Pflege von 4.000 Euro brutto

Grund­sätz­lich stün­de Pfle­gen­den gemes­sen an Anfor­de­run­gen und Belas­tun­gen „deut­lich mehr zu“, etwa ein Ein­stiegs­ge­halt von 4.000 Euro. „Es braucht nach­hal­ti­ge und dau­er­haf­te Lösun­gen, um das Gehalt der Pfle­ge­fach­per­so­nen auf das glei­che Niveau zu brin­gen, wie in ver­gleich­ba­ren typi­schen Männerberufen.“

Quel­le: Equal Pay Day