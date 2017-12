Bayern Pflegebeauftragter spricht sich für Pflegekammer aus

Während es in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz bald eine eigene Pflegekammer geben wird, ist die Diskussion in Bayern noch in vollem Gange. Bisher verhinderte die bayerische FDP die Einrichtung der neuen Interessenvertretung. Jetzt hat die Diskussion eine neue Wendung genommen.