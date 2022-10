Prozess gegen Todes­pfle­ger beendet Niels Högel wegen 85-fachen Mordes verurteilt

Der erneute Mordpro­zess gegen den nieder­säch­si­schen ehema­li­gen Kranken­pfle­ger ist beendet. In 85 Fällen sah das Landge­richt Olden­burg die Morde an Klinik­pa­ti­en­ten als erwie­sen an. Er wurde erneut zu lebens­lan­ger Haft verur­teilt, mit beson­de­rer Schwere der Schuld. Voraus gegan­gen waren 24 Verhandlungstage.