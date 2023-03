Neuer „Totimpf­stoff“ wird verimpft Novavax: Hoffnungs­trä­ger oder Nullnummer?

Der Corona-Impfstoff Novavax wird seit dem Wochen­ende an einigen Stellen in Deutsch­land verimpft. Der neue Totimpf­stoff aus den USA soll die festge­fah­rene Impfkam­pa­gne neu beleben und alle jene, die sich noch nicht für eine Impfung entschie­den haben, überzeu­gen. Doch die ersten Erwar­tun­gen an die Kampa­gne sind enttäuschend.