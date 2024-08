Mitar­bei­ter-Suche 5 Tipps für die perfekte Stellen­an­zeige

Ob in der guten alten gedruck­ten Zeitung oder auf Job-Porta­len im Inter­net: Die klassi­sche Stellen­an­zeige ist nach wie vor ein wichti­ger Baustein, um neue Mitar­bei­te­rin­nen und Mitar­bei­ter zu gewin­nen. Damit sie aber auf Inter­esse stößt, sind einige Dinge zu beach­ten. Gerade für Einrich­tun­gen in der Pflege ist dies von Bedeu­tung – denn das Angebot an Arbeits­kräf­ten ist bekannt­lich knapp!