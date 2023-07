Anzeige Unterstützung im Dienst Tipps und Tricks für Pflege­fach­kräfte an heißen Sommer­ta­gen – Teil 1

Verhal­tens­re­geln und Tipps, wie man die Patient:innen im Sommer besser bei größter Hitze unter­stüt­zen kann, gibt es viele. Doch sollte man auch sich selbst nicht verges­sen. Denn adäquate Pflege bei sommer­li­chen Tempe­ra­tu­ren ist alles andere als einfach. In dem 1. Teil dieses Artikels geben wir Tipps an die Hand, wie man sich selbst im Sommer unter­stüt­zen kann. Denn: “selfcare is not selfish.“