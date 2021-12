Anzeige Bewohnerwäsche hygienisch aufbereitet Hygienische Aufbereitung von Bewohnerwäsche hilft Infektionsketten zu unterbrechen

Bewohner in Pflegeheimen sind vielmals durch Vorerkrankungen und/oder einer Schwächung des Immunsystems einer besonderen Infektionsgefahr ausgesetzt. Infektionen haben in Alten- und Altenpflegeheimen eine erhebliche Bedeutung hinsichtlich Morbidität und Mortalität. Aus diesen Gründen ist in solchen Heimen der Infektionsprävention besondere Beachtung zu schenken.