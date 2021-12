Impfpflicht für Pflegende in der Diskussion Verstößt die Impfpflicht gegen die Verfassung?

"Ist eine Impflicht illegal oder gar gegen die deutsche Verfassung?" - Diese rechtliche Frage stellen sich in Zeiten von Corona und der drohenden nächsten Welle immer mehr Menschen in Deutschland. Sollte die Impfpflicht kommen, wäre sie allgemein durchsetzbar oder "nur" für Pfleger, Pflegedienste und Mediziner durchsetzbar? In diesem spanneden Video besprechen wir zusammen mit Tobias Plonka von Ambulant bloggt und Prof. Dr. Volker Großkopf diesen komplizierten Sachverhalt.