Welche Bedeu­tung hat der Klima­wan­del für den Gesund­heits­sek­tor? Wie ist der Zusam­men­hang zwischen Klima­krise und profes­sio­nel­ler Pflege? Antwor­ten auf diese und andere Fragen zum Thema stehen im Fokus einer Fachta­gung des Deutschen Berufs­ver­bands für Pflege­be­rufe (DBfK) Nordwest in Koope­ra­tion mit Health for Future.

Wie kann ich meinen Arbeits­platz klima­freund­li­cher gestalten?

Mit einer hybri­den Veran­stal­tung am 27. Februar will der Berufs­ver­band das Bewusst­sein des Pflege­per­so­nals für das Thema schär­fen. Jede Person könne in ihrem beruf­li­chen wie priva­ten Umfeld einen Beitrag zu mehr Nachhal­tig­keit und Klima­sen­si­bi­li­tät leisten, so der DBfK.

Pflege­ein­rich­tun­gen auf mehr Klima­sen­si­ti­vi­tät überprüfen

Träger müssten Wille und Bereit­schaft zeigen, ihre Einrich­tun­gen auf mehr Klima­sen­si­ti­vi­tät zu überprü­fen und Verbes­se­rungs­maß­nah­men entschie­den anzuge­hen, erklärt der Verband.

Dafür gebe es viele Ansatz­punkte, angefan­gen bei bauli­chen Gegeben­hei­ten über energe­ti­sche Maßnah­men, Abfall- und Kreis­lauf­wirt­schaft bis hin zu Medika­men­ten­ein­satz oder Ernährung.

Auf der Fachta­gung sollen geeig­nete Projekte und „Best-Practice-Beispiele“ vorge­stellt werden.

AG „Nachhal­tig­keit in der Pflege“ im DBfK

Darüber hinaus bietet die Arbeits­gruppe (AG) „Nachhal­tig­keit in der Pflege“ im DBfK die Möglich­keit, an monat­li­chen (digita­len) Treffen zum Thema teilzunehmen.

Die AG habe sich Anfang Januar 2020 im DBfK-Regio­nal­ver­band Nordwest gegrün­det und sei später bundes­weit für inter­es­sierte Mitglie­der geöff­net worden. Seit Jahres­be­ginn bestehe die Koope­ra­tion mit Health for Future.

Die Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen beschäf­tig­ten sich zum Beispiel mit Hitze oder Plane­tary Health im Kontext Pflege – stets verbun­den mit Diskus­si­ons- und Frage­run­den, in denen auch konkrete Maßnah­men ausge­tauscht und vermit­telt würden.

Quelle: DBfK