Graue Energie: gebunden auch in Klinik-Gebäuden

In allen Gebäu­den der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land sum­miert sich der vor­han­de­ne Roh­stoff­spei­cher auf geschätz­te rund 16 Mil­li­ar­den Ton­nen Roh­stof­fe, so zum Bei­spiel Beton, Zie­gel, Stahl, Holz oder Kup­fer. Auf die Her­stel­lung allein von Zement ent­fal­len rund 8 Pro­zent der glo­ba­len Co2-Emis­sio­nen. Zudem ver­ur­sa­chen Bau- und Abbruch­ab­fäl­le rund die Hälf­te des gesam­ten Abfall­auf­kom­mens in Deutschland.

Nötige Kreislaufwirtschaft für Rohstoffe schon beim Klinik-Neubau mitdenken

So soll­te der zen­tra­le Gedan­ke für Neu­bau­ten sein, dass gleich eine Kreis­lauf­wirt­schaft mit­ge­dacht wird. Nur die Hälf­te der Co2-Emis­so­nen ent­ste­hen durch den Betrieb der Gebäu­de, sprich Hei­zung und Warm­was­ser. Die ande­re Hälf­te ent­steht oder ist durch die so genann­te „Graue Ener­gie“ gebun­den: Her­stel­lung und Trans­port von Bau­ma­te­ria­li­en beim Neu­bau und dann als Fol­ge der Abriss und die Ent­sor­gung der Baustoffe.

Viele Klinikgebäude – Chance und Herausforderung zugleich

Zu den gro­ßen öffent­li­chen Gebäu­de­kom­ple­xen in Deutsch­land gehö­ren vie­le Kli­nik­bau­ten und die nöti­gen Kli­nik­neu­bau­ten. 1925 Kli­ni­ken gab es in der gesam­ten Bun­des­re­pu­blik 2018 laut des Sta­tis­ti­schen Bun­des­am­tes (Quel­le: IKKClas­sic, Sta­tis­ta 2020).

Urban Mining: Thema für den Klinik-Neubau der Gegenwart und Zukunft

So bekommt auch das Urban Mining immer mehr Rele­vanz. Mit die Ers­ten, die Urban Mining aus der Not her­aus nach dem Zwei­ten Welt­krieg betrie­ben haben, waren die Trüm­mer­frau­en, die noch Brauch­ba­res aus den Rui­nen her­aus­sam­mel­ten. Was ist unter Urban Mining heu­te zu ver­ste­hen: eine neue Form „Berg­bau in der Stadt“ betrei­ben und dar­aus fol­gend eine Kreis­lauf­wirt­schaft ent­wi­ckeln. Oder anders for­mu­liert (Kranken-)Häuser als Mate­ri­al­spei­cher ver­ste­hen und nut­zen. Ein neu­er „Res­sour­cen­pass“ ist für alle Neu­bau­ten von der Bun­des­re­gie­rung als Pflicht in der Vorbereitung.

Neubau von Krankenhaus-Komplexen – langfristige Vorplanungen nötig

Ein Bei­spiel für einen rie­si­gen Neu­bau im Kli­nik­be­reich ist im Süden der Repu­blik zu fin­den: das im Bau befind­li­che Flug­feld­kli­ni­kum, das nach der Eröff­nung in eini­gen Jah­ren 22 Fach­kli­ni­ken beher­ber­gen wird. Es soll die Kli­ni­ken in Sind­lin­gen und Böb­lin­gen erset­zen. Die Pla­nungs­pha­se star­te­te bereits vor über zehn Jahren.

Quel­le: Uta Kan­nen­gie­ßer, avan­ti GmbH