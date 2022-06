Unbefristeter Streik an sechs Uniklinken in Nordrhein-Westfalen. Tausende Beschäftigte aus der Pflege ziehen durch die Straßen in Köln. Wir haben uns umgehört. Alle treibt ein wesentlicher Grund an.

Streik an Unikliniken: „Die Patientenversorgung leidet!“

Lau­re­en Gerold (28), Kran­ken­pfle­ge­rin Bild: Alex­an­der Meyer-Köring

Lau­re­en Gerold (28), Krankenpflegerin

„Ich arbei­te seit fünf Jah­ren in der Pfle­ge und bin heu­te hier, weil wir mas­sivst ent­las­tet wer­den müs­sen. Ich möch­te nicht nach sie­ben Jah­ren aus­ge­brannt aus dem Beruf wie­der raus gehen. Es ist ein wunder‑, wun­der­schö­ner Beruf! Ich lie­be es ein­fach, es macht mich sehr glücklich.

Und es ist sehr schlimm, dass ich das viel­leicht nicht bis zur Ren­te machen kann – ganz ein­fach weil es viel zu anstren­gend ist. Die Bedin­gun­gen müs­sen sich ändern. Wir brau­chen mehr Per­so­nal, mehr Zeit für unse­rer Pati­en­tIn­nen, mehr Zeit für Anlei­tung für Aus­zu­bil­den­de. Ich will eigent­lich nur mit dem Gefühl nach Hau­se gehen, dass ich mei­ne Pati­en­tIn­nen gut ver­sorgt habe. Und nicht die Din­ge lie­gen las­sen müssen.

Ich möch­te auch Pau­se machen, ich will auf Toi­let­te gehen und im Nacht­dienst 10 Stun­den nicht nur lau­fen. Wenn ich nur durch­ackern muss, nicht mehr voll auf der Höhe bin, wie soll ich dann gut für mei­ne Pati­en­tIn­nen da sein? Mir muss es gesund­heit­lich gut gehen, damit es auch den Pati­en­tIn­nen gut geht!“

Ingo Zeh­ner (52), Kran­ken­pfle­ger Bild: Alex­an­der Meyer-Köring

Ingo Zeh­ner (52), Krankenpfleger

„Seit 25 Jah­ren bin ich im Beruf und ich mer­ke, dass die Arbeits­ver­dich­tung immer grö­ßer wird. Qua­li­tät lässt deut­lich nach. Mei­ne Kol­le­gen und ich haben kei­ne Kraft mehr. Wäh­rend der Coro­na-Hoch­pha­se hat­ten wir einen deut­li­chen Per­so­nal­ver­lust von 30 Pro­zent, weil die Men­schen es ein­fach nicht mehr geschafft haben.

Die Arbeits­ver­dich­tung hat in all den Jah­ren zuge­nom­men. Es ist ein Rie­sen­pro­blem, gegen das nichts getan wur­de. Des­halb sind wir hier im Streik und auf der Stra­ße und set­zen ein Zei­chen. Wir hat­ten unse­ren Arbeit­ge­bern 100 Tage Zeit gelas­sen, damit sie in Ruhe mit uns ver­han­deln kön­nen. Die Zeit haben sie ver­strei­chen las­sen und das macht mich rich­tig sau­er! Die Pati­en­ten­ver­sor­gung lei­det – und das hät­te nicht sein müssen!“

Ana Valen­tin (51), Inten­siv­pfle­ge­rin Bild: Alex­an­der Meyer-Köring

Ana Valen­tin (51), Anäs­te­sie-Fach­kraft und Intensivpflegerin

„Ich bin seit 30 Jah­ren in der Pfle­ge. Jetzt arbei­te ich nur noch ein Teil­zeit, weil es auf­grund des Per­so­nal­man­gels ein­fach nicht mehr zu schaf­fen ist. Ich bin heu­te hier, weil wir kämp­fen müs­sen! Die Poli­tik hat­te soviel Zeit, uns ent­ge­gen zu kom­men. Sagen so Sachen wie: Klat­schen war ges­tern, wir stel­len mehr Per­so­nal ein…nichts ist passiert!

Die Arbeit­ge­ber haben das Ulti­ma­tum vertrei­chen las­sen – also sind wir in den unbe­fris­te­ten Streik gegan­gen. Erst ges­tern wur­de ein wenig ver­han­delt, so kann man es wohl nen­nen. Es gab aber kei­ne Dis­kus­si­on, nur eine Anhö­rung auch über das The­ma Refi­nan­zie­rung. Man hält uns die gan­ze Zeit hin!

Beleg­schaf­ten aus sechs Uni­klin­ken sind heu­te hier in Köln. Wir machen das ja auch für die Jugend, die nach­kommt. Die soll nicht frus­triert früh wie­der aus dem Beruf aus­stei­gen. Es geht schlicht um mehr Per­so­nal, es geht um Ent­las­tung. Dass wir, wenn wir unter­be­setzt arbei­ten einen Aus­gleich bekom­men – nicht finan­zi­ell! Es ist wich­tig zu sagen: es geht nicht ums Geld. Es geht um mehr Per­so­nal! Und das nicht nur in der Pfle­ge, son­dern in allen Berei­chen im Kran­ken­haus wie z.B. Küche oder Labor. Alle sind heu­te hier.“

Vin­cent Schwa­be­dis­sen (19), Aus­zu­bil­den­der im 2. Lehr­jahr zum Kran­ken­pfle­ger Bild: Alex­an­der Meyer-Köring

Vin­cent Schwa­be­dis­sen (19), Aus­zu­bil­den­der im 2. Lehr­jahr zum Krankenpfleger

„Was mas­siv auf­fällt, ist der Man­gel an Pra­xis­an­lei­tung! Seit der Reform mit der gene­ra­li­sier­ten Aus­bil­dung müs­sen wir 10 Pro­zent Pra­xis­an­lei­tung erhal­ten. Vie­le von uns Azu­bis hän­gen da jetzt schon hin­ter­her, es fehlt an Per­so­nal, das uns aus­bil­den kann.

Kei­ne Zulas­sung zum Examen droht uns, wenn die Quo­te nicht erfüllt wer­den kann. Unser Kern­the­ma als Azu­bis ist: wir for­dern Leu­te, die uns qua­li­fi­ziert anlei­ten! Auch brau­chen wir mehr Dozen­ten, damit die Kur­se wie­der klei­ner wer­den, die sind zu groß. 15 Azu­bis pro Dozent – dann kön­nen wir gut durchs Examen kommen.

Unter den momen­ta­nen Bedin­gun­gen wer­de ich den Beruf nicht bis zur Ren­te durch­zie­hen. Ich bin jetzt schon sicher, dass ich redu­ziert arbei­ten wer­den, viel­leicht auf 75 Pro­zent – sobald ich mit der Aus­bil­dung durch bin. Ich fin­de die Arbeits­be­las­tung ein­fach nicht zumutbar.

Das Geld reicht mir bei einer 75-Pro­zent-Stel­le, war­um soll­te ich mich mit 100 Pro­zent kaputt malo­chen? Bis zur Ren­te wer­de ich das sicher nicht machen. Ich bin in der Pfle­ge, weil ich einen Beruf ergrei­fen möch­te, wo ich mei­nen Mit­men­schen hel­fen kann und sozia­le Ver­ant­wor­tung über­neh­me. Und nicht Ban­ker wer­den eben.“