Video mit Ambulant bloggt! Pausen in der Pflege: Pausenrecht einfach erklärt!

Pausen und Pausenreglungen in der Pflege sind das Thema – in diesem Video besprechen wir zusammen mit Tobias Plonka von AMBULANT BLOGGT und dem Anwalt Prof. Dr. Volker Großkopf von der Rechtsdepesche diesen komplizierten Sachverhalt. Wir klären in einfachen Worten: Was ist eine Pause? Wie sieht das arbeitsrechtlich aus? Wie lange muss eine Pause in der Pflege sein? Wer hat überhaupt ein Anrecht?