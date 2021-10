Viele Osteuropäische Pflegekräfte betroffen 24-Stunden-Pflege legal? Zwei Pflegerinnen haben geklagt

24 Stunden am Stück arbeiten ist eigentlich unvorstellbar - und auch nicht rechtens. In der 24-Stunden-Pflege kommt es jedoch nicht selten vor, dass Pflegekräfte über 20 Stunden am Tag arbeiten oder in Bereitschaft stehen. Vor allem sind dabei osteuropäische Pflegekräfte betroffen. Zwei von ihnen haben zuletzt gegen ihre Arbeitgeber geklagt.