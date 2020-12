#Gute Pflege - Gut für uns alle BMG sucht eindrucksvolle Geschichten aus dem Pflegealltag

Was war das schönste Erlebnis in Ihrem bisherigen Arbeitsleben als Pflegekraft? Was hat sie besonders berührt? Antworten auf diese Fragen und eindrucksvolle Geschichten aus dem Pflegealltag sammelt das Bundesgesundheitsministerium im Rahmen der Aktion #Gute Pflege - Gut für uns alle.