Wer bezahlt das nächt­li­che Taxi bei einer Rufbe­reit­schaft? Bild: © Berlin­foto | Dreamstime.com

Rufbe­reit­schaft als verpflich­tende Tätig­keit

Die Rufbe­reit­schaft ist grund­sätz­lich eine verpflich­tende Tätig­keit, bei der sich der Arbeit­neh­mer für einen eventu­el­len Einsatz auf Abruf bereit­hält.

Der Arbeit­neh­mer befin­det sich dabei nicht in seinem Betrieb, sondern bei sich Zuhause oder an einem frei gewähl­ten Ort, von welchem aus er sich auf Anord­nung zum jewei­li­gen Arbeits­ort begeben kann.

Die Vergü­tung für die zusätz­li­che Arbeits­zeit erfolgt meistens pauschal, weitere Einzel­hei­ten sind in der Regel tarif­ver­trag­lich verein­bart (zum Beispiel § 15 Absatz 6b BAT).

Folgende Situa­tion stellt sich dar: Eine Pflege­kraft hält sich während ihrer Rufbe­reit­schaft in ihrer Wohnung auf. Sehr spät am Abend klingelt ihr Handy. Ihr Arbeit­ge­ber ist am Apparat und sie erhält die Anwei­sung, sich umgehend zu einem Patien­ten in das Pflege­heim zu begeben. Doch einen PKW besitzt die Pflege­kraft nicht.

Auch die öffent­li­chen Verkehrs­mit­tel fahren nur noch in viel zu großen Inter­val­len – so würde sie die Arbeits­stätte nie zeitig errei­chen. Also bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich ein Taxi zu rufen. Weil die Strecke zum Betrieb aber nicht gerade kurz ist, stellt sich nun die Frage, ob sie für die anfal­len­den Fahrt­kos­ten selbst aufkom­men muss?

Fahrt­zeit zwischen Wohnort und Betrieb gilt als nicht vergü­tete Arbeits­zeit