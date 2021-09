Im August hatte die Gewerkschaft ver.di in der Berliner Charité sowie den Vivantes-Kliniken zum Streik aufgerufen. Drei Tage lang hatten bis zu 700 Mitarbeiter für mehr Personal und höhere Löhne gekämpft. Aber trotz Warnstreik bleibt der Tarifkonflikt ungelöst: Nach wie vor gibt es keinen Entlastungstarifvertrag für das Pflegepersonal. Schon am 9. September könnte ein neuer Streik beginnen, diesmal unbefristet.

Die Faust als Sym­bol für den Arbeitskampf

Der Ber­li­ner Kli­nik­streik hat eine län­ge­re Vor­ge­schich­te. Die Beschäf­tig­ten hat­ten schon im Früh­jahr Gesprä­che mit den Vor­stän­den von Cha­ri­té und Vivan­tes auf­ge­nom­men. Ihr Ziel: Bes­se­re Arbeits­be­din­gun­gen für das Pfle­ge­per­so­nal durch mehr Per­so­nal­ein­satz. Eine wei­te­re For­de­rung adres­siert unglei­che Bezah­lung. Denn Ange­stell­te von Toch­ter­ge­sell­schaf­ten von Vivan­tes, zum Bei­spiel Küchen- und Rei­ni­gungs­per­so­nal, wer­den nicht nach dem Tarif­ver­trag des öffent­li­chen Diens­tes (TVöD) bezahlt.

ver.di fordert einen „Entlastungstarifvertrag“

Bereits am 12. Mai – dem inter­na­tio­na­len Tag der Pfle­ge – hat­ten Pfle­ge­kräf­te vor dem Roten Rat­haus in Ber­lin demons­triert. Sie for­der­ten einen „Ent­las­tungs­ta­rif­ver­trag“, der einen höhe­ren Per­so­nal­ein­satz auf den Sta­tio­nen garan­tiert. Im Rah­men die­ses Ver­tra­ges wären etwa zehn Pro­zent mehr Per­so­nal in der Pfle­ge not­wen­dig – das bedeu­tet in der Pra­xis 1000 neue Pfle­ge­kräf­te. Bei der Kund­ge­bung vor dem Roten Rat­haus hat­te ver.di eine Frist von 100 Tagen genannt, in der der Ver­trag unter­zeich­net wer­den soll­te. Gleich­zei­tig wur­de ein drei­tä­gi­ger Warn­streik ange­kün­digt, falls den For­de­run­gen nicht nach­ge­ge­ben werde.

Nach­dem die Ver­hand­lun­gen erfolg­los blie­ben, trat der ange­kün­dig­te Warn­streik am 23. August um sechs Uhr mor­gens in Kraft. An den drei Cha­ri­té-Cam­pus­sen sowie fast allen Vivan­tes-Kli­ni­ken wur­de jeweils min­des­tens eine Sta­ti­on bestreikt. Die Kli­ni­ken hat­ten sich auf den Arbeits­kampf vor­be­rei­tet. Vie­le plan­ba­re Ope­ra­tio­nen wur­den ver­scho­ben, eini­ge abge­sagt. Mit Paro­len wie „Wir ret­ten Leben, wer ret­tet uns?“ oder „Pfle­ge darf nicht krank machen“ demons­trier­ten die Strei­ken­den vor den Klinik-Eingängen.

Streik rechtlich zulässig?

Der Vor­stand der Vivan­tes-Kli­ni­ken erwirk­te am ers­ten Streik­tag beim Ber­li­ner Arbeits­ge­richt eine einst­wei­li­ge Ver­fü­gung gegen den Arbeits­kampf. Begrün­dung: Es gebe kei­ne hin­rei­chen­de Not­dienst-Ver­ein­ba­rung. Vivan­tes-Vor­stands­chef Johan­nes Danckert sag­te in einer Stel­lung­nah­me, dass das Pro­blem feh­len­der Pfle­ge­kräf­te nicht allein von Vivan­tes gelöst wer­den kön­ne. Viel­mehr sei eine kom­plet­te Gesund­heits­re­form bun­des­weit not­wen­dig. Am Tag dar­auf erklär­te das Ber­li­ner Arbeits­ge­richt in münd­li­cher Ver­hand­lung den Streik für zuläs­sig, so dass er wie geplant fort­ge­setzt wer­den konn­te. Der Vor­stand der Cha­ri­té hat­te kei­ne recht­li­chen Maß­nah­men gegen den Streik ergriffen.

Syl­via Büh­ler, Mit­glied im ver.di-Bundesvorstand, bezeich­net die Streiks als „Not­wehr“ für die Beschäf­tig­ten. „Da es für die Kran­ken­häu­ser noch immer kei­ne gesetz­li­chen Vor­schrif­ten für eine bedarfs­ge­rech­te Per­so­nal­aus­stat­tung gibt und die Sta­tio­nen und Berei­che oft dra­ma­tisch unter­be­setzt sind, grei­fen die Beschäf­tig­ten in Ber­lin jetzt zu dem Instru­ment Tarif­ver­trag, um ihre Gesund­heit zu schüt­zen und mehr Per­so­nal durchzusetzen.“

Wie geht es weiter?

Am 6. Sep­tem­ber ver­öf­fent­lich­te die Gewerk­schaft ver.di eine Stel­lung­nah­me zum wei­te­ren Vor­ge­hen. In einer Urab­stim­mung hat sich die Mehr­heit der Mit­glie­der für einen unbe­fris­te­ten Streik aus­ge­spro­chen. An der Cha­ri­té stimm­ten 97,9 Pro­zent, bei Vivan­tes 98,5 Pro­zent und in den Toch­ter­un­ter­neh­men 98,8 Pro­zent der in der Gewerk­schaft orga­ni­sier­ten Beschäf­tig­ten für den Streik. Es könn­te also schon ab dem 9. Sep­tem­ber ein neu­er Kli­nik­streik begin­nen – dies­mal mit offe­nem Ende. „Das Votum zeigt, dass die Beschäf­tig­ten es ernst mei­nen. Sie wol­len ver­bind­li­che Tarif­re­ge­lun­gen, die wirk­li­che Ver­bes­se­run­gen brin­gen“, erklärt Mei­ke Jäger, zustän­di­ge ver.di-Fachbereichsleiterin Gesundheit.

Wie schon bei dem drei­tä­gi­gen Warn­streik Ende August wird auch dies­mal die Anzahl der bestreik­ten Sta­tio­nen eine gro­ße Rol­le spie­len. Die Kli­nik­lei­tun­gen ver­such­ten im Vor­feld des Arbeits­kamp­fes mög­lichst vie­le Pati­en­ten als Akut­fäl­le ein­zu­stu­fen, die nicht ver­legt wer­den könn­ten. Die Gewerk­schaft fürch­tet, dass durch die­se Maß­nah­men deut­lich weni­ger Sta­tio­nen kom­plett geschlos­sen wer­den kön­nen, so dass die Wirk­sam­keit des Streiks deut­lich geschwächt wird. Der Umfang der Not­diens­te wird also ein ent­schei­den­der Fak­tor sein.

Wie realistisch sind die Forderungen?

Laut der Kli­nik­lei­tung der Cha­ri­té und dem Vor­stand von Vivan­tes ist das Pro­blem bei der Ein­stel­lung von mehr Pfle­ge­per­so­nal gar nicht pri­mär die Finan­zie­rung, da die­se vor allen von den Kran­ken­kas­sen über­nom­men wür­de. Viel­mehr gibt es auf dem Arbeits­markt nicht genug Fach­kräf­te, die zur Ver­fü­gung ste­hen. Zum The­ma Lohn­an­glei­chung in den Toch­ter­ge­sell­schaf­ten von Vivan­tes erklär­te der Vor­stand der Kli­nik­ket­te, die Inves­ti­ti­on in Höhe von etwa 30 Mil­lio­nen Euro im Jahr kön­ne man sich aktu­ell nicht leisten.

Aber auch wenn eine Durch­set­zung der For­de­run­gen nicht kom­plett mög­lich sein soll­te, einen Zweck hat der Arbeits­kampf jetzt schon erfüllt: Im Ber­li­ner Wahl­kampf wird das The­ma Pfle­ge nicht untergehen.