Im Nachgang der ergebnislosen zweiten Verhandlungsrunde für die mehr als eine Million Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder ruft die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in Nordrhein-Westfalen zu Warnstreiks auf. Die Gewerkschaft rechnet mit rund 1.500 Teilnehmenden an den fünf Häusern. Für die Dauer der Streikmaßnahmen wurden Notdienstvereinbarungen mit den Kliniken vereinbart.

Unikliniken in Essen, Düsseldorf und Köln am Dienstag im Streik – Münster und Bonn folgen

Genug geklatscht, meint die­se Demons­tran­tin in Köln Foto: Alex­an­der Meyer-Köring

„Schluss mit Klat­schen! Hört uns end­lich!“, schallt es von der Büh­ne vor der Uni­ver­si­tät Köln. „Schön, dass wir so vie­le gewor­den sind heu­te!“ Das Wet­ter ist son­nig, die Stim­mung auf­ge­heizt. Mehr als 700 Pfle­ge­rin­nen und Pfle­ger schwen­ken ver.di-Fahnen und Ban­ner, hal­ten ihre selbst gemal­ten Schil­der in den blau­en Him­mel. Es ist Streik an der Uni­ver­si­täts­kli­nik Köln. Arbeits­kampf für bes­se­re Bedin­gun­gen hier in der Dom­stadt, aber auch in der Lan­des­haupt­stadt Düs­sel­dorf und auch in Essen. Einen Tag spä­ter sol­len Bonn und Müns­ter folgen.

Über 700 Demons­tran­ten allein in Köln Foto Alex­an­der Meyer-Köring

Verweigerungshaltung der Arbeitgeber wird kritisiert

ver.di-Lan­des­lei­te­rin Gabrie­le Schmidt erklärt: „Die Ver­wei­ge­rungs­hal­tung der Arbeit­ge­ber macht die Beschäf­tig­ten zu Recht wütend. Uns kein Ange­bot vor­zu­le­gen und zeit­gleich alle unse­re For­de­run­gen mit einem blo­ßen „Nein“ vom Tisch zu wischen, zeugt von feh­len­der Wert­schät­zung. Auch und beson­ders im Gesund­heits­we­sen leis­ten alle Berei­che nicht erst seit Pan­de­mie­be­ginn jeden Tag Unglaub­li­ches. Auf­grund des Per­so­nal­man­gels gehen vie­le am Stock oder haben den Beruf sogar auf­ge­ge­ben. Es braucht des­halb nun ein kla­res Signal an die Arbeit­ge­ber, die­se dau­er­haf­ten Aus­nah­me­leis­tun­gen end­lich anzuerkennen!“

Esma Özde­mir, Kran­ken­pfle­ge­rin der Schlag­an­fall-Sta­ti­on am Uni­kli­ni­kum Köln sagt dazu: „Mich hat es fas­sungs­los gemacht zu hören, dass die Arbeit­ge­ber kei­nen Fach­kräf­te­man­gel sehen. Und das, obwohl Coro­na noch lan­ge nicht vor­bei ist. Im Team sind wir uns einig, jetzt wer­den wir strei­ken. Die­se Hal­tung zwingt uns dazu!“

Für die Dau­er der Streik­maß­nah­men wur­den Not­dienst­ver­ein­ba­run­gen mit den Kli­ni­ken ver­ein­bart Foto: Alex­an­der Meyer-Köring

Streik: Gewerkschaft fordert 5 Prozent mehr Lohn

Die Gewerk­schaf­ten for­dern für die Beschäf­tig­ten im öffent­li­chen Dienst der Län­der eine Ein­kom­mens­er­hö­hung um 5 Pro­zent, min­des­tens aber 150 Euro bei einer Lauf­zeit von zwölf Mona­ten. Beschäf­tig­te des Gesund­heits­we­sens sol­len tabel­len­wirk­sam monat­lich 300 Euro mehr erhal­ten. Die Aus­bil­dungs­ver­gü­tun­gen sol­len um 100 Euro ange­ho­ben werden.

Ver­han­delt wird für rund 1,1 Mil­lio­nen Tarif­be­schäf­tig­te (940.000 Voll­zeit­stel­len) und 48.000 Aus­zu­bil­den­de im öffent­li­chen Dienst der Län­der (außer Hes­sen). Das Tarif­er­geb­nis soll zudem zeit- und inhalts­gleich auf die 1,2 Mil­lio­nen Beam­tin­nen und Beam­ten sowie rund 880.000 Pen­sio­nä­re im Bereich der Län­der sowie 175.000 Beam­tin­nen und Beam­te und 120.000 Pen­sio­nä­re im Bereich der Kom­mu­nen über­tra­gen wer­den (Anga­ben eben­falls ohne Hessen).

ver.di führt die Tarif­ver­hand­lun­gen gemein­sam mit den DGB-Gewerk­schaf­ten GdP, GEW und IG BAU sowie in einer Ver­hand­lungs­ge­mein­schaft mit dem dbb tarifunion.