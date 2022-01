Die Telemedizin macht neue Behandlungsoptionen möglich - auch in der Wundversorgung. Eine Behandlung von Patienten ist dann auch möglich, wenn der Arzt nicht im selben Raum ist. Wie durch die Telemedizin Qualitätsstandards bei der Wundversorgung eingehalten und so die Leiden der Patienten gesenkt werden, erfahren Sie im Artikel.

Die Tele­me­di­zin auch via Smart­pho­ne ist auf dem Vor­marsch – auch in der Wundversorgung

Wund­ver­sor­gung soll leich­ter wer­den! Man­che Wun­den wol­len ein­fach nicht ver­hei­len. Wäh­rend klei­ne­re Ver­let­zun­gen im All­tag schon nach weni­gen Tagen geheilt sind, brau­chen chro­ni­schen Wun­den dafür viel län­ger – sie ver­schie­ßen sich nur lang­sam, gehen wie­der auf oder wol­len gar nicht heilen.

Das kann vie­le Ursa­chen haben: ein schwa­ches Immun­sys­tem, Durch­blu­tungs­stö­run­gen, Venen­schwä­chen und Dia­be­tes sind nur eini­ge Grün­de. Zu den häu­figs­ten chro­ni­schen Wun­den zäh­len Unter­schen­kel­ge­schwü­re, Deku­bi­tal­ge­schwü­re und das dia­be­ti­sche Wundgeschwür.

Chro­ni­sche Wun­den kön­nen zu erheb­li­chen kör­per­li­chen und psy­chi­schen Lei­den füh­ren. Die Behand­lung ist für die Pati­en­ten meist schmerz­haft und dau­ert sei­ne Zeit. Ein rich­ti­ges Wund­ma­nage­ment ist dabei das Wich­tigs­te. Nun soll mit Hil­fe neu­er Tech­no­lo­gie die Behand­lung von Men­schen mit chro­ni­schen Wun­den erheb­lich erleich­tert wer­den. Und zwar durch die digi­ta­le Wund­ver­sor­gung. Fort­schrit­te in die­sem Bereich wur­den nicht zuletzt durch die Coro­na­pan­de­mie begüns­tigt. Mitt­ler­wei­le wird auch die Tele­me­di­zin bei der Wund­ver­sor­gung eingesetzt.

Was ist Telemedizin?

Mit Tele­me­di­zin ist es mög­lich, dass die Behand­lung von chro­ni­schen Wun­den auch dann denk­bar ist, wenn Pati­ent und Pfle­ge­kraft nicht in einem Raum sind. Hier­zu wer­den audio­vi­su­el­le Kom­mu­ni­ka­ti­ons­tech­no­lo­gien genutzt. Das bedeu­tet: Schon mit dem eige­nen Smart­pho­ne ist Tele­me­di­zin denk­bar. Vor allem für länd­li­che Regio­nen ist die neue Tech­no­lo­gie eine Chan­ce für die medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung. Doch auch wäh­rend der Coro­na­pan­de­mie hat sich die Tele­me­di­zin als sehr hilf­reich erwie­sen. Denn natür­lich kann es ver­schie­de­ne Grün­de geben, war­um ein Pati­ent zum Bei­spiel nicht in der Arzt­pra­xis erschei­nen kann.

So las­sen sich erheb­li­che Qua­li­täts­un­ter­schie­de in der Behand­lung aus­schlie­ßen, da die Ver­sor­gungs­mög­lich­kei­ten nicht aller­orts gleich sind. Die­se hängt näm­lich stark von der Exper­ti­se des Per­so­nals und den rich­ti­gen Ver­bands­mit­teln ab. Mit der Tele­me­di­zin wäre es so Pati­en­ten mög­lich, immer mit geschul­ten Fach­ärz­ten in Kon­takt zu tre­ten, um die best­mög­li­che Behand­lung sicherzustellen.

Konkrete Behandlungsmaßnahmen bei der Wundversorgung

Kon­kret kann die Tele­me­di­zin dabei in den Berei­chen Dia­gnos­tik, Kon­sul­ta­ti­on und den Diens­ten des medi­zi­ni­schen Not­fall­diens­tes ein­ge­setzt wer­den. Drei Berei­che kön­nen hier unter­schie­den werden:

Real-Time-Medi­zin

Tele-Exper­ti­se

Remo­te-Pati­ent-Moni­to­ring

Bei der Real-Time Medi­zin geht es um den Aus­tausch von Pfle­ge­kraft und Pati­ent in Echt­zeit. Die Tele-Exper­ti­se kann ohne das Bei­sein des Pati­en­ten erfol­gen und zwar in dem der Arzt mit Wund­bil­dern den Rat von Exper­ten ein­holt. Hier wer­den für die opti­ma­le Ver­sor­gung Pati­en­ten­da­ten wie Blut­druck, Bewe­gung usw. über­mit­telt, die dann von Ärz­ten und Pfle­ge­per­so­nal aus­ge­wer­tet wer­den können.

Gera­de die Behand­lung aus der Fer­ne mit Video­sprech­stun­den ist heu­te sehr gut mög­lich. In der Pra­xis bedeu­tet das, dass Wundex­per­ten bzw. nicht medi­zi­ni­sche Fach­an­ge­stell­te die Pati­en­ten vor Ort besu­chen. Über Video­kon­sul­ta­ti­on tau­schen die­se sich dann mit den ent­spre­chen­den Fach­ärz­ten und Exper­ten aus, um die Ver­sor­gung des Pati­en­ten abzustimmen.

Ein sol­ches Ver­fah­ren wird heu­te schon durch das „Tele­arzt-Sys­tem“ rea­li­siert. Hier kommt der soge­nann­te „Tele­arzt-Ruck­sack“ zum Ein­satz, den die medi­zi­ni­schen Fach­an­ge­stell­ten mit sich füh­ren. In dem Ruck­sack befin­det sich die nöti­ge tech­ni­sche Aus­stat­tung, die für die Video­kon­sul­ta­ti­on not­wen­dig sind. So kön­nen die medi­zi­ni­schen Fach­an­ge­stell­ten dele­gier­ba­re Leis­tun­gen aus­füh­ren und Daten wie Sauer­stoff­ge­halt, EKG und Lun­gen­funk­ti­on erheben.

Aktu­el­les Pra­xis­bei­spiel zur Wund­ver­sor­gung durch Tele­me­di­zin ist auch das Pro­jekt „Soma WL“. Hier­bei han­delt es sich um ein Ver­sor­gungs­mo­dell in Zusam­men­ar­beit mit der Kas­sen­ärzt­li­chen Ver­ei­ni­gung West­fa­len-Lip­pe. Hier­bei soll ein Netz zur Wund­ver­sor­gung auf­ge­baut wer­den, bei dem netz­ei­ge­ne Wundex­per­ten die regel­mä­ßi­gen Besu­che bei den Pati­en­ten über­neh­men. Die Wundex­per­ten tau­schen sich dann mit den Fach­ärz­ten des Ärz­te­netz­werks sowie Exper­tem der ange­bun­de­nen Kli­ni­ken über die Wund­be­hand­lung der Pati­en­ten aus.

Was in Zukunft möglich sein wird

Bis deutsch­land­weit stan­dar­di­sier­te Ver­fah­ren zur tele­me­di­zin­schen Ver­sor­gung von chro­ni­schen Wun­den zum Ein­satz kom­men, wird es wohl noch eini­ge Zeit dau­ern. Das hängt wohl auch damit zusam­men, dass Fern­be­hand­lun­gen in Deutsch­land erst seit weni­gen Jah­ren mög­lich sind. 2018 hat­te der deut­sche Ärz­te­tag ein bis dahin gel­ten­des berufs­recht­li­ches Ver­bot der aus­schließ­li­chen Fern­be­hand­lung gelo­ckert und damit den Weg frei für die Tele­me­di­zin gemacht. Des­halb ist es heu­te mög­lich, dass zumin­dest das „Tele­arzt-Sys­tem“ bereits in zwölf der 17 Bezir­ke der Kas­sen­ärzt­li­chen Ver­ei­ni­gung ein­ge­setzt wird.

Xpert-Eye: eine Video­da­ten­bril­le, die in Echt­zeit Sicht­feld, Ges­ten und die Stim­me über­tra­gen kann

Heu­te sind zudem inno­va­ti­ve Kon­zep­te wie „Xpert-Eye“ mög­lich. Hier­bei han­delt es sich um eine Video­da­ten­bril­le, die in Echt­zeit Sicht­feld, Ges­ten und die Stim­me über­tra­gen kann. So könn­te der Fach­arzt sich die Wun­den des Pati­en­ten in der ambu­lan­ten Behand­lung von sei­ner Pra­xis aus angu­cken. Die Bril­le war Sie­ger des Zukunfts­prei­ses der Kas­sen­ärzt­li­chen Bun­des­ver­ei­ni­gung 2018 und wird seit Juni 2021 in einer ers­ten Test­pha­se bei Haus­be­su­chen von Pra­xis­as­sis­ten­ten eingesetzt.