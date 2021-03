Pfle­ge­fort­bil­dung des Wes­tens: „COVID-21 – Die nächs­te Pan­de­mie kommt bestimmt“

Umso wich­ti­ger ist es, auf den letz­ten Metern kei­ne Feh­ler zu machen und ihr mit Tat­kraft entgegenzutreten.

Der G & S Ver­lag und die PWG-Semi­na­re haben zu dem The­men­kom­plex „Pan­de­mie“ nam­haf­te Exper­tin­nen und Exper­ten für die am 22. April statt­fin­den­de Pfle­ge­fort­bil­dung des Wes­tens (JHC) 2021 gewin­nen können.

Die the­ma­tisch breit gefä­cher­ten Vor­trä­ge set­zen mit hoher Anschluss­fä­hig­keit für das eige­ne prak­ti­sche Han­deln genau dort an, wo sich für Pfle­ge­kräf­te und Ärz­te die drän­gends­ten Fra­gen zur gegen­wär­ti­gen Pan­de­mie und zu künf­ti­gen neu­en Risi­ken stel­len. Sicher­lich wird auch Sie das Pro­gramm über­zeu­gen: www.pflegefortbildung-des-westens.de

Der inter­pro­fes­sio­nel­le Ansatz die­ser Ver­an­stal­tung beleuch­tet den The­men­kom­plex aus den unter­schied­lichs­ten Per­spek­ti­ven. Neben pfle­ge­ri­schen und medi­zi­ni­schen Fra­ge­stel­lun­gen zur Bewäl­ti­gung der außer­ge­wöhn­li­chen Situa­ti­on wer­den auch arbeits­recht­li­che sowie ethi­sche Pro­blem­fel­der einer Lösung zuge­führt. Selbst­ver­ständ­lich wer­fen wir auch einen Blick in die Zukunft und beleuch­ten, wie die Digi­ta­li­sie­rung Ihr Arbei­ten zukünf­tig beglei­ten wird.

Wir freu­en uns fer­ner, Ihnen auch in die­sem Jahr die Zukunft für Pfle­ge und Medi­zin im Rah­men unse­res Inno­va­ti­ons­fo­rums zu prä­sen­tie­ren. 12 Unter­neh­men stel­len Ihnen die neus­ten Ideen vor und Sie ent­schei­den, was das bes­te Pro­dukt bzw. wer die bes­te Idee 2021 her­vor­ge­bracht hat.

Auf­grund der immer noch ange­spann­ten Coro­na-Lage haben wir uns mit unse­ren Koope­ra­ti­ons­part­ner der BGW und der Uni­kli­nik Köln ent­schie­den, auch den dies­jäh­ri­gen Kon­gress vir­tu­ell durch­zu­füh­ren. Ihr Vor­teil: Der Kon­gres­s­preis redu­ziert sich um 40 EUR.

Eine Kon­gress­bu­chung ist bequem z.B. über die Web­site der Pfle­ge­fort­bil­dung des Wes­tens, über XING-Events oder über den ange­häng­ten Fly­er (per Post oder Fax) möglich.

Sichern Sich Ihren Platz, die­ses ein­zig­ar­ti­ge For­mat live mitzuerleben.

Getreu unse­rem Mot­to „VIRTUELLL ABER DOCH SO NAH“, haben Sie die Mög­lich­keit sich unmit­tel­bar an der Ver­an­stal­tung zu betei­li­gen, mit­zu­dis­ku­tie­ren und abzu­stim­men. Besu­chen Sie die Inno­va­teu­re in der Pau­se in Ihren eigens dafür ein­ge­rich­te­ten Con­fe­rence-Rooms als wären Sie live dabei.

Wir freu­en uns auf Sie, freu­en Sie sich auf die Pfle­ge­fort­bil­dung des Westens.

Ihr

Prof. Dr. Vol­ker Groß­kopf (Kon­gressprä­si­dent), Ramo­na Kel­ler (Kon­gress­ma­na­ge­rin)