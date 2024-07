Anzeige Forschung, Medizin und Technik Der Roboter, mein Freund und Helfer: Wie uns Robotik zukünf­tig unter­stüt­zen kann oder es bereits tut!

Um zu verste­hen, wie Technik in die Medizin integriert wird und wie aus einer Forschungs­idee eine prakti­sche Anwen­dung entsteht, haben wir Katrin S., Dokto­ran­din im Bereich Assis­tive Techno­lo­gien zur Gleich­ge­wichts­un­ter­stüt­zung, inter­viewt. Sie gibt uns einen tiefe­ren Einblick in den Weg der Robotik von der Forschung bis zur Entwick­lung und in die Praxis. In der Klinik wird oft etwas vermisst, was schein­bar leicht zu entwi­ckeln und zu imple­men­tie­ren wäre. Aber welche Hürden gibt es in der Forschung, und welche Fachbe­rei­che benötigt es, um zu einem sinnvol­len Endpro­dukt zu kommen? Das sehen wir uns genauer an.