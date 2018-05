Recht auf Letzte Hilfe Sterbehilfe-Kampagne mit prominenter Unterstützung gestartet

Mit prominenter Unterstützung ist am Montag in Berlin und Frankfurt eine Plakataktion gestartet worden, in der für das Recht auf Selbstbestimmung am Lebensende geworben wird. Initiiert wurde die Aktion von der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben und der Giordano-Bruno-Stiftung.