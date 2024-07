Anzeige Unverzichtbarer Bestandteil des Gesundheitswesens Was ist ambulante Pflege und wie finan­ziert sie sich?

Die ambulante Pflege ist ein unver­zicht­ba­rer Bestand­teil des moder­nen Gesund­heits­we­sens, der es Menschen ermög­licht, auch bei Pflege­be­dürf­tig­keit in ihrer vertrau­ten Umgebung zu bleiben. Ambulante Pflege­dienste sind die Schlüs­sel­ak­teure in diesem Bereich und bieten eine breite Palette von Pflege­leis­tun­gen an, die von medizi­ni­scher Betreu­ung bis hin zur Unter­stüt­zung bei alltäg­li­chen Aktivi­tä­ten reichen. Ihr Ziel ist es, die Autono­mie und Lebens­qua­li­tät der Patien­ten zu fördern und ihnen die Möglich­keit zu geben, trotz gesund­heit­li­cher Heraus­for­de­run­gen ein selbst­be­stimm­tes Leben zu führen.