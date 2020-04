Um gerade in der aktuellen Zeit eine vollumfängliche Patientenversorgung zu gewähren, ist angedacht, einige krankenpflerische Aufgaben an die Krankenpflegehelfer/-innen zu übertragen. Über eine solche Entwicklung hat Prof. Dr. Großkopf erneut mit dem Betreiber mehrerer ambulanter Pflegedienste, Dr. Jan Basche, gesprochen und ihn zu seiner Einschätzung befragt.

Mit dem Laden des Bei­trags akzep­tie­ren Sie die Daten­schutz­er­klä­rung von Face­book.

Mehr erfah­ren Bei­trag laden Face­book-Bei­trä­ge immer ent­sper­ren

Bereits vor kur­zem hat sich Prof. Dr. Vol­ker Groß­kopf mit Dr. Jan Basche über die Aus­übung heil­kund­li­cher Tätig­kei­ten durch Pfle­ge­fach­kräf­te wäh­rend der Covid-19-Pan­de­mie unter­hal­ten. Eben­so ist ange­dacht, Kran­ken­pfle­ge­hel­fer und ‑hel­fe­rin­nen zur Aus­übung von kran­ken­pfle­ge­ri­schen Tätig­kei­ten zu befä­hi­gen.

Dr. Jan Basche ist Inha­ber von meh­re­ren ambu­lan­ten Pfle­ge­diens­ten. Sei­ne Ein­schät­zung zur geplan­ten Auf­ga­ben­de­le­gie­rung an Kran­ken­pfle­ge­hel­fer/-innen fällt aller­dings kri­tisch aus. Die Über­tra­gung kran­ken­pfle­ge­ri­scher Tätig­kei­ten auf nicht-exami­nier­te Hilfs­kräf­te sei gera­de in der ambu­lan­ten Pfle­ge zuneh­mend zu beob­ach­ten. „Das führt dazu, […] dass man die exami­nier­ten Fach­kräf­te in der häus­li­chen Kran­ken­pfle­ge immer weni­ger braucht.“ Dies wie­der­um mache die häus­li­che Kran­ken­pfle­ge zu einem unat­trak­ti­ve­ren Arbeits­platz für das exami­nier­te Per­so­nal, wel­ches dann in Pfle­ge­hei­men oder Kran­ken­häu­sern lan­de, so Basche, der wei­ter aus­füh­rend von einer „stra­te­gisch fal­schen Ent­wick­lung zulas­ten der Pfle­ge­fach­kräf­te“ spricht.

Aus sei­ner Sicht sol­len Auf­ga­ben, wie z.B. Kathe­te­ri­sie­rung, Wund­ver­sor­gung und Port­le­gung auch wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie wei­ter­hin den exami­nier­ten Pfle­ge­fach­kräf­ten vor­be­hal­ten blei­ben. Es sei­en in der aktu­el­len Zeit bereits genü­gend Auf­ga­ben in den Tätig­keits­be­reich von nicht-exami­nier­ten Pfle­ge­kräf­ten ver­scho­ben wor­den.

Mit Blick auf die Zukunft schil­dert Basche die der­zeit ungüns­ti­ge Situa­ti­on aller Pfle­ge­kräf­te, die in der ambu­lan­ten Pfle­ge tätig sind. Die in § 4 des Pfle­ge­be­ru­fe­re­form­ge­setz hin­ter­leg­ten vor­be­hal­te­nen Tätig­kei­ten sei­en alle nicht mone­tär hin­ter­legt. Solan­ge die­se Leis­tun­gen nicht auch als soli­tä­re Maß­nah­men in den häus­li­chen Kran­ken­pfle­ge­richt­li­ni­en ver­an­kert sind, hät­ten die ambu­lan­ten Pfle­ge­fach­kräf­te dadurch nichts gewon­nen. Zudem wür­den durch die zuneh­men­de Auf­ga­ben­über­tra­gung auch die Hono­ra­re der Hilfs­kräf­te stei­gen, wäh­rend die der Fach­kräf­te jedoch sta­gnie­ren. Die Fach­kräf­te müss­ten sich doch fra­gen, „Was soll ich noch in der ambu­lan­ten Pfle­ge?“, so Basche.

Die Fragen des Interviews im Detail:

- 00:28: Befür­wor­ten Sie die­se Ent­wick­lung, ist dies der Weg in die rich­ti­ge Rich­tung?

– 05:30: Ändert sich durch die­se Maß­nah­me nun auch die Fach­kraft­quo­te?

– 07:43: Gibt es den­noch Auf­ga­ben, die aus­schließ­lich den Fach­kräf­ten vor­be­hal­ten sind?

– 11:30: Erhöht sich dadurch, dass Hilfs­kräf­ten mehr Auf­ga­ben über­tra­gen wer­den sol­len, ihr Hono­rar?

– 13:30: Führt die­se Ent­wick­lung dazu, dass Fach­kräf­te in der ambu­lan­ten Pfle­ge abwan­dern, etwa in die Kran­ken­häu­ser oder ande­re Berei­che?