Auf diese Nachricht haben Viele gewartet: Die für Viele in der Wundbranche aktiven Fachkräfte notwendigen Rezertifizierungspunkte der Initiative Chronische Wunden e.V. (ICW) wurden nun endlich für die virtuelle Teilnahme beim Interdisziplinären WundCongress (IWC) am 26. November 2020 bestätigt.

Alle Teil­neh­mer erhal­ten nach der Ver­an­stal­tung 6 Rezer­ti­fi­zie­rungs­punk­te der Initia­ti­ve Chro­ni­sche Wun­den e.V. (ICW), 8 Punk­te von Kam­mer­lan­der, 3 Punk­te der Deut­schen Gesell­schaft für Wund­hei­lung und Wund­be­hand­lung (DGfW) und 6 Punk­te der Regis­trie­rung beruf­lich Pfle­gen­der (RbP).

Der Kon­gress kann in die­sem Jahr aus­schließ­lich vir­tu­ell statt­fin­den. Seit dem Inkraft­tre­ten der letz­ten Coro­na-Schutz-Ver­ord­nung des Lan­des NRW arbei­tet das Team der PWG-Semi­na­re mit Hoch­druck an einem ein­zig­ar­ti­gen Kongressformat:

Das kom­plet­te Pro­gramm inklu­si­ve der beglei­ten­den Satel­li­ten­sym­po­si­en und Insel­work­shops wer­den live und in Echt­zeit über­tra­gen. Über den Chat kön­nen die Teil­neh­mer in den direk­ten Aus­tausch mit den Refe­ren­ten tre­ten und so das Pro­gramm aktiv mit­ge­stal­ten. Der wich­ti­ge Wis­sens­trans­fer ist hier­durch sichergestellt.

Die Teil­neh­mer kön­nen jeder­zeit zwi­schen Haupt­pro­gramm und den Begleit­ver­an­stal­tun­gen hin und her schal­ten. Fer­ner kön­nen Inter­es­sier­te ganz ein­fach mit den Indus­trie­part­nern in sepa­ra­ten Räu­men in Kon­takt tre­ten. Dort besteht die Mög­lich­keit sich gezielt über die jewei­li­gen Pro­duk­te zu informieren.

Das Strea­ming-Por­tal ist ein­fach gestal­tet und leicht zu bedie­nen. Beson­de­re Inter­net­kennt­nis­se sind nicht erforderlich.

Kon­gressprä­si­dent Prof. Dr. Vol­ker Groß­kopf erläu­tert im Video die Einzelheiten.

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen fin­den Sie hier sowie auf der Sei­te des Inter­dis­zi­pli­nä­ren Wund­Con­gres­ses.